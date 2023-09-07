Токаев поздравил президента Бразилии

7 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости.

"Глава Казахстана подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы", – говорится в телеграмме.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания.

В Бразилии 7 сентября официально нерабочий день. В столице обычно проходит праздничный парад, на котором присутствует правительство страны во главе с президентом.