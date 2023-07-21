В Казахстане проверяют сотовых операторов после жалоб на повышение тарифов

В начале этой недели стало известно, что казахстанские сотовые операторы в августе 2023 года поднимут цены на тарифы. Это вызвало негодование у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

18 июля 2023 года казахстанские сотовые операторы на своих официальных сайтах проинформировали о том, что в августе поднимут цены на тарифы.

Материал по теме В Казахстане сотовые операторы поднимают цены

Сообщения операторов об повышении стоимости тарифов 21 июля прокомментировали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

"Что касается сообщений операторов об увеличении тарифов. В настоящее время агентством в рамках своей компетенции проводится соответствующая работа: направлены запросы, проводится мониторинг цен. Но при этом агентство обоснованность повышения цен может установить только в ходе расследования, при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены... В настоящее время проводится работа по установлению признаков нарушений антимонопольного законодательства". Заместитель председателя АЗРК РК Болат Самбетов

Кроме того, по его словам, что предусмотренные законодательством процессы реализации мер реагирования антимонопольного органа зачастую затягиваются по причине разбирательств в судах.

"Операторы не обязаны уведомлять агентство, законодатель обязывает лишь предупредить за месяц непосредственно потребителей услуг". Болат Самбетов

Также замглавы АЗРК рассказал, каковы будут действия агентства, если нарушения со стороны сотовых операторов подтвердятся.

"В случае отсутствия фактов обоснованного повышения тарифов, законодательством предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 159 ("Монополистическая деятельность") КоАП РК, злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путем установления, поддержания монопольно высоких цен, влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства – в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год". Болат Самбетов

По его данным, в 2023 году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50%, в зависимости от тарифных планов, а за период 2021-2022 годы рост тарифов составил в среднем от 13 до 37%.

"На рост тарифов и навязывание невостребованных услуг в агентство в период с 2022 года по настоящее время поступило свыше 200 жалоб. К рассмотрению жалоб от потребителей услуг связи мы подходим комплексно, разбираемся, анализируем... Субъекты рынка, реализовывая свое право, обжалуют в том числе запросы агентства. Сейчас идут судебные разбирательства". Болат Самбетов

Казахстанские пользователи мобильной связи нередко жалуются на удорожание тарифов без их ведома.

Материал по теме В АЗРК рассказали, как проверить обоснованность повышения тарифов сотовых операторов

Еще в мае 2023 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказывали, как проверить обоснованность повышения цен тарифов сотовых операторов.