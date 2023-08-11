Руководители сотовых операторов ответили на вопрос о повышении тарифов

На пресс-конференции в СЦК 11 августа журналисты поинтересовались у руководителей сотовых операторов, кто повысит тарифы до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Главный исполнительный директор "Beeline-Казахстан" Евгений Настрадин ответил, что повышения в планах, скорее всего, нет.

"Я честно не помню такого в наших планах, поэтому, скорее всего, нет". Евгений Настрадин

Генеральный директор "Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)" Сергей Коньков отметил, что повышение тарифов "идет не какой-то единой историей".

"Происходит повышение в зависимости от тарифов, которые находятся в структуре активной базы. Поэтому мне сейчас сложно сказать, какие из тарифов уже прошли период монетизации, какие нет. Поэтому по части базы повышение возможно до конца года". Сергей Коньков

Председатель правления АО "Кселл" Асхат Узбеков не смог даже приблизительно ответить на вопрос.

"Не готов на текущий момент дать определенного ответа. Я шел сюда отвечать на вопросы. И мой ответ как раз-таки говорит, что на текущий момент у меня нет определенного ответа". Асхат Узбеков

Стоимость каких тарифных планов и у каких операторов повысилась уже с августа, можно прочитать здесь.