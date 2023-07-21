Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рекордный месяц: кредиты, выданные казахстанцам, достигли максимума в июне

кредиты, деньги Фото: pixabay
Общий объем выданных кредитов физическим лицам в БВУ и МФО превысил 1,2 трлн тенге в июне, что стало новым историческим максимумом, сообщает Zakon.kz.

Рекордной суммы достиг и объем выданных потребительских беззалоговых кредитов – 803 млрд тенге. Выданные автокредиты превысили 130 млрд тенге, говорится в исследовании Первого Кредитного бюро.

физлица, кредиты, выдача

Фото: DataHub

Согласно данным бюро, новые кредиты за месяц оформили около 2,5 млн человек. На несколько тысяч больше было только в ноябре 2022 года.

При этом отмечается снижение среднего размера выдачи по ипотечным займам, которая составила 15,4 млн тенге в июне. В ПКБ подчеркнули, что это минимальное значение за год и "в целом отражает динамику на рынке недвижимости".

Читайте также

Курсы валют на выходные дни: 22 и 23 июля

Курс доллара еще подрос на торгах 21 июля

Нацбанк поддержал тенге: что повлияло на ослабление нацвалюты

Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Буря обрушилась на Алматы
Буря обрушилась на Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления