Рекордный месяц: кредиты, выданные казахстанцам, достигли максимума в июне

Общий объем выданных кредитов физическим лицам в БВУ и МФО превысил 1,2 трлн тенге в июне, что стало новым историческим максимумом, сообщает Zakon.kz.

Рекордной суммы достиг и объем выданных потребительских беззалоговых кредитов – 803 млрд тенге. Выданные автокредиты превысили 130 млрд тенге, говорится в исследовании Первого Кредитного бюро.

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Согласно данным бюро, новые кредиты за месяц оформили около 2,5 млн человек. На несколько тысяч больше было только в ноябре 2022 года.

При этом отмечается снижение среднего размера выдачи по ипотечным займам, которая составила 15,4 млн тенге в июне. В ПКБ подчеркнули, что это минимальное значение за год и "в целом отражает динамику на рынке недвижимости".