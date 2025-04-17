Кредиты бизнесу и населению достигли нового максимума

Кредиты экономике к марту 2025 года превысили 42 трлн тенге. Как изменился объем кредитования бизнеса и населения в разрезе валют – читайте в в материале Zakon.kz.

Общий объем кредитов в Казахстане достиг нового максимума в 42,1 трлн тенге, согласно данным Национального банка РК на 1 марта 2025 года. При этом по сравнению с февралем объем вырос всего на 1%. А по сравнению с мартом 2024 года кредиты экономике увеличились на 19,7% (с 35,2 трлн тенге). Из них кредиты бизнесу прибавили 16,8%, населению – на 22,2%.

Фото: Zakon.kz

При этом после снижения на 0,4% в предыдущем месяце, объем кредитов увеличился по всем категориям заемщиков.

В частности, кредиты предпринимателям (к ним относятся как юрлица, так и ИП получившие кредиты на бизнес) выросли на 0,4%, до 19,2 трлн тенге по сравнению с февралем. Однако это все еще на 1,2% ниже январского показателя (19,4 трлн тенге).

Объем кредитов населению прирос на 1,5%, достигнув пикового значения в 22,9 трлн тенге. При этом доля таких кредитов также выросла до 54,4%. По данным Нацбанка объем кредитов в национальной валюте составил 38,2 трлн тенге (90,8%), в иностранной валюте – 3,9 трлн тенге (9,2%). К слову, объем кредитов в иностранной валюте снижается второй месяц подряд. По сравнению с январем он снизился на 7,7%.

Из них объем кредитов населению в иностранной валюте сократился по сравнению с февральским показателем на 9,9% до 2,2 млрд тенге. В тенге кредиты населению выросли на 1,5% за месяц до 22,9 трлн тенге.

Кредиты бизнеса в инвалюте также уменьшились на 3,7% до 3,8 трлн тенге. Объем кредитов в тенге вырос также на 1,5% за месяц до 15,3 трлн тенге.

Фото: Zakon.kz

Основной объем кредитов приходится на банковский сектор 85,6%, кредиты организаций осуществляющих микрофинансовую деятельность составили 6,7%. За месяц кредиты банков приросли на 1%, кредиты МФО на 1,1%, а кредиты квазигоссектора на 1,7%. При этом объем кредитов ипотечных организаций незначительно снизился за месяц на −0,4%.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что после нескольких лет активного роста рынок розничного кредитования в Казахстане начал замедляться.