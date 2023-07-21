Впервые с советского времени в Экибастузе ГРЭС-1 заработает на полную мощность

Председатель Правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов совершил рабочую поездку в Экибастуз, где посетил предприятия Экибастузского энергокомплекса компании АО "Самрук-Энерго", сообщает Zakon.kz.

В ходе визита глава фонда проверил работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду и ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов на главных объектах энергетики региона.

Фото: Самрук-Казына

Первым объектом посещения стал угольный разрез "Богатырь". ТОО "Богатырь Комир" – крупнейшая в Казахстане компания по добыче угля открытым способом. Нурлан Жакупов ознакомился с ходом реализации проекта по вводу циклично-поточной технологии подачи угля. Компания ежегодно поставляет около 42 млн тонн угля для энергопроизводящих организаций Казахстана и России. Планируется завершить проект ЦПТ в августе текущего года с поэтапным выходом на проектную мощность. Это позволит увеличить отгрузку угля потребителям.

Фото: Самрук-Казына

Следующим объектом посещения стала электростанция ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова", являющаяся флагманом казахстанской энергетики. Впервые с советского времени с декабря этого года ГРЭС-1 планируют запустить на полную мощность – все 8 блоков. После ввода в эксплуатацию энергоблока №1 в конце текущего года, общая установленная мощность станции составит 4000 МВт. В 2022 году станция выработала 23 млрд кВтч электрической энергии, что является рекордным показателем. Нурлан Жакупов отметил важность готовности станции к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и задачу завершить ремонтную кампанию и своевременное накопление запасов угля. Также был отмечен ход реализации проекта "Восстановление энергоблока №1".

Фото: Самрук-Казына

Завершение поездки состояло из посещения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". Экибастузская ГРЭС-2 ежегодно вырабатывает около 6 миллиардов кВтч электроэнергии и обеспечивает тепловой энергией поселок Солнечный. В настоящее время реализуется приоритетный проект – строительство 3 блока на ГРЭС-2, проект находится под особым контролем Фонда и руководства страны.

Фото: Самрук-Казына

Нурлан Жакупов выразил удовлетворение проделанной работой предприятий в Экибастузе и подчеркнул важность дальнейшего развития и эффективной работы компаний в рамках группы "Самрук-Казына".