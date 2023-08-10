К возведению газотурбинной электростанции на АНПЗ проявили интерес 18 инвесторов

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев прибыли в Прикаспий.

В ходе рабочей поездки они посетили объекты "КазМунайГаза" - парогазотурбинную электростанцию "Karabatan Utility Solutions", комплекс по производству полипропилена ТОО "KPI Inc." и Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

"Первый объект, который мы посетили – "Karabatan Utility Solutions" (KUS) - это парогазотурбинная электростанция мощностью 310 МВт. По плану станция должна обеспечивать потребности участников специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", проекта KPI, региона, города. 3 июля произошел инцидент, вышел один из блоков на МАЭК, наша энергетика взаимосвязана, что имело эффект домино и благодаря "Karabatan Utility Solutions" удалось минимизировать негативный эффект. Есть планы по расширению станции на 160 МВт, соответствующую работу ведем, и также есть планы по расширению объектов СЭЗ "НИИТ". Нурлан Жакупов

На предприятии KPI руководство ознакомило с деятельностью первого интегрированного газохимического комплекса, проектная мощность которого 500 тыс. тонн полипропилена в год. Первая коммерческая партия продукции получена в ноябре 2022 года, на сегодня произведено более 105 тыс. тонн полипропилена.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Аналогичные предприятия, использующие похожие технологии и имеющие схожие объемы производства, есть только в 5 странах мира - Саудовская Аравия, США, Бельгия, Южная Корея и КНР. Появление газохимического комплекса такого масштаба в Казахстане даст толчок развитию производств изделий из полипропилена в отраслях строительство, медицина, автомобилестроение, пищевая промышленность, текстильная промышленность. В настоящее время комплекс по производству полипропилена находится на профилактическом остановочном ремонте.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Как сообщил генеральный директор ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов, это первая плановая остановка производства для профилактической диагностики, устранения дефектов с целью подготовки к проведению гарантийных испытаний для поэтапного выхода на 100% загрузку. Выход на технологический режим планируется в третьей декаде августа текущего года.

"Производство уникальное. И тот факт, что более 90 процентов специалистов – отечественные кадры, только радует", - отметил Нурлан Жакупов.

В ходе посещения Атырауского НПЗ глава Фонда "Самрук-Қазына" заслушал доклады об исполнении производственного плана за 7 месяцев 2023 года, а также о мерах по обеспечению независимого энергоисточника для завода, переходу на увеличенный межремонтный период и повышению операционной эффективности. За 7 месяцев 2023 года предприятие переработало около 3,4 млн тонн нефти. Производство сжиженного углеводородного газа за аналогичный период - 111 тыс. тонн (на 9% выше плана), автобензинов - 970 тыс. тонн (на 14% выше плана), авиатоплива - 68 тыс. тонн (ниже плана на 16 тыс.тонн по причине отсутствия заявок на приобретение этого вида топлива), дизельного топлива - немногим более 1 млн тыс. тонн (на 0,4% выше плана).

"На Атырауском НПЗ увеличено производство АИ-95 для нивелирования недостающего объема высокооктанового бензина Шымкентского НПЗ. Обеспечение надежной эксплуатации предприятия – приоритетная задача для компании. Запланировано строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) и линии ВЭЛ от Атырауской ТЭЦ для повышения надежности электроснабжения Атырауского НПЗ. 18 августа текущего года будет проведен день открытых дверей на предприятии для потенциальных инвесторов строительства ГТЭС". Магзум Мирзагалиев