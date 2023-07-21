Софья Берульцева стала чемпионкой Азии-2023 по каратэ

21 июля в Малакке (Малайзия) стартовал XIX чемпионат Азии по каратэ WKF. И в первый же день соревнований казахстанской сборной золотую медаль посвятила Софья Берульцева, сообщает Zakon.kz.

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В этом году на состязания лучших каратистов Азии собрались около 400 мастеров татами из 31 страны, в их числе 19 казахстанцев. И одна из них, Софья Берульцева, на старте азиатского первенства заставила звучать гимн Казахстана в свою честь. В программе "кумите" бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, лидер национальной сборной Софья Берульцева (+68 кг) стала чемпионкой Азии.





Фото: Instagram/drs_kz

Но это единственная награда среди членов казахстанской команды. Актив наших каратистов в первый день соревнований пополнился еще тремя медалями.

Дидар Амирали отметился наградой серебряного качества. В дисциплине "кумите" Жоламан Бигабыл (55 кг) и в программе "ката" Лия Кошкарбаева завоевали бронзовые медали.

Чемпионат Азии-2023 завершится 23 июля.

