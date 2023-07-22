Казахстан совместно с Узбекистаном хотят подать заявку на проведение ЧМ по футболу

Казахстан и Узбекистан рассматривают возможность совместного проведения Чемпионата мира по футболу, запланированного на 2034 год, сообщает Zakon.kz.

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Это заявление было сделано в ходе саммита официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, на котором присутствовали представители обеих федераций.

СМИ пишут, что инициатором идеи совместного проведения турнира стал глава КФФ (Казахстанской футбольной федерации) Адлет Барменкулов.

Утверждается, что в последние годы дружественные отношения между Казахстаном и Узбекистаном значительно укрепились, в том числе благодаря организации товарищеских матчей между национальными сборными и клубами обеих стран.

На проведение Чемпионата мира 2034 года уже претендуют и другие страны, в числе которых Саудовская Аравия и Китай. Таким образом, решение о том, кому будет поручено проведение турнира, еще предстоит принять.