Казахстан подал заявку на проведение Чемпионата Европы по футболу

Казахстан будет претендовать на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью пресс-службе КФФ сообщил, что Казахстан будет претендовать на проведение Чемпионата Европы УЕФА по футболу среди юниоров до 19 лет.

"Мы активно стремимся укрепить наши позиции на мировой футбольной арене. Подана заявка на проведение юношеского Чемпионата Европы до 19 лет в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах – Алматы и Шымкенте", – сказал Адлет Барменкулов.

Президент КФФ отметил, что ответ на заявку планируют получить уже в сентябре. Он напомнил, что ранее Казахстану доверили проведение матчей отборочного турнира Чемпионата Европы-2022/23 среди девушек до 19 лет.

Ранее во время визита в Астану глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что в Казахстане могут провести Чемпионат мира по футболу среди молодежи.