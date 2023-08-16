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Казахстан подал заявку на проведение Чемпионата Европы по футболу

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футболу Фото: pixabay
Казахстан будет претендовать на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью пресс-службе КФФ сообщил, что Казахстан будет претендовать на проведение Чемпионата Европы УЕФА по футболу среди юниоров до 19 лет.

"Мы активно стремимся укрепить наши позиции на мировой футбольной арене. Подана заявка на проведение юношеского Чемпионата Европы до 19 лет в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах – Алматы и Шымкенте", – сказал Адлет Барменкулов.

Президент КФФ отметил, что ответ на заявку планируют получить уже в сентябре. Он напомнил, что ранее Казахстану доверили проведение матчей отборочного турнира Чемпионата Европы-2022/23 среди девушек до 19 лет.

Ранее во время визита в Астану глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что в Казахстане могут провести Чемпионат мира по футболу среди молодежи.

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