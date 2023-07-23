В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя, установившего световые сигналы на авто

Водителя, установившего световые красно-синие сигналы на авто, привлекли ответственности в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором автомобиль Mercedes двигался по трассе с установленными без разрешения световыми красно-синие сигналами и без государственных номерных знаков.

Видео снято на трассе села Каскасу Толебийского района. Владелец авто - житель Шымкента.

Полицейские нашли водителя, составили протоколы по ч. 2 ст. 590 и по ч. 1 ст. 603 КоАП РК. Машину водворили на штрафстоянку.

Водитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сказал, что в будущем не допустит подобных нарушений.