Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения

Астрологи представили самый древний гороскоп, который определяет тотемное животное каждого человека, согласно году его рождения, сообщает Zakon.kz.

Определить свое животное-покровителя легко, в перечне указаны годы, они помогут определиться. Каждый знак описывает черты, присущие именно этому животному. Гороскоп опубликовал Bazaar.

Олень

1938, 1970, 2002

Такие люди всегда стремятся к новым вершинам и не готовы мириться с поражениями. Они очень амбициозны и креативны, поэтому способны воплотить в жизнь все свои самые необычные мечты и желания. Кроме того, рожденные в год Оленя являются прекрасными лидерами и способны повести за собой всех.

Баран

1939, 1971, 2003

Родившиеся в год Барана стремятся к партнерству и не любят оставаться одни. Они привыкли находиться в коллективе, и поэтому для них так важны их семья, друзья и коллеги по работе. Из них получаются отличные исполнители и подчиненые, ведь на роль лидера Бараны вовсе не претендуют.

Мангуст

1940, 1972, 2004

Если вам нужно будет поделиться секретом, то лучше не делайте этого в присутствии Мангустов. Такие люди очень преданы, однако они не видят смысла в том, что быть скрытным и хранить тайны. Для них это противоестественно.

Волк

1941, 1973, 2005

Спокойная и размеренная жизнь – это явно не то, что нужно Волкам. Они привыкли к опасности, неожиданным поворотам судьбы и готовы рисковать, если этого потребуют их внутренние запросы.

Аист

1942, 1974, 2006

Рожденные в год Аиста любят уют и комфорт. Даже если они отправляются в путешествие, момент возвращения в родное "гнездо" для них самый приятный. Они всегда рассчитывают только на себя и редко просят о помощи.

Паук

1943, 1975, 2007

Пауки любят мастерить что-то руками, поэтому их часто притягивают творческие профессии и увлечения: вязание, бисероплетение или даже папье-маше. Они также обладают способностью организовывать вокруг себя таких же талантливых и креативных людей.

Змея

1944, 1976, 2008

Отличительные качества людей, рожденных в год Змеи – верность и преданность. При первой встрече они могут показаться вам холодными и бесчувственными, но как только вы познакомитесь с ними поближе, вы поймете, что это лишь маска. Внутри такие люди крайне ранимы и очень добры к окружающим.

Бобр

1945, 1977, 2009

Бобры никогда не сидят без дела и всегда знают, как себя развлечь. Они очень общительны и любят проводить время с близкими людьми. Но пожалуй, их главное преимущество – неподдельный оптимизм и перманентная вера в лучшее.

Черепаха

1946, 1978, 2010

Рожденные в год Черепахи обладают прекрасной памятью, поэтому они всегда знают все хорошее и плохое, что вы для них сделали. Тем, кто помог Черепахам в трудную минуту, они будут верны и преданы, но если их обидели, они этого никогда не простят.

Сорока

1947, 1979, 2011

Неудивительно, что Сороки любят поболтать и рассказать все свои последние новости даже тем, кого видят первый раз в жизни. Однако они никогда не врут, не бросают слов на ветер и способны выслушать своего собеседника, если того потребует ситуация.

Белка

1948, 1980, 2012

Белки склонны к депрессиям и, пожалуй, это их основной недостаток. Но если вы подарите им свою любовь и внимание, то они быстро выберутся из такого деструктивного состояния и буду озарять своим внутренним светом всех окружающих.

Ворон

1949, 1981, 2013

Вороны не любят быть зависимыми от окружающих, поэтому они всегда держатся где-то в стороне. По этой же причине такие люди никогда не берут и не дают в долг, ведь ощущение "зависимости" для них самое страшное.

Петух

1950, 1982, 2014

Петухи любят вступать в бой, поэтому, если они заметят хоть малейшую несправедливость, они сиюминутно распушат перья и пойдут в атаку. Смелость, решительность и бескомпромиссность – их главные черты.

Тур

1951, 1983, 2015

Люди, рожденные в год Туров, чрезвычайно ранимы и чувствительны. Любое замечание или необдуманно брошенное слово может вызвать в них бурю эмоций, и они уйдут в себя. Но даже несмотря на это, Туры готовы добиваться своих целей и действуют по четко намеченному плану.

Барсук

1952, 1984, 2016

Барсуки одни из самых работоспособных людей на планете. Помимо этого они также очень бережливы и внимательны к деталям. Им сложно даются перемены, однако если их заинтересуют новые условия, они готовы рассмотреть предложение.

Верблюд

1953, 1985, 2017

Если вам нужно научиться отстаивать свои границы, посмотрите на Верблюдов. Они никогда не дадут в обиду ни себя, ни своих близких и всегда говорят правду прямо в глаза.

Еж

1954, 1986, 2018

Ежи редко показывают свои "колючки", но зато всегда требуют от окружающих такой же аккуратности и преданности. Они не любят, когда их подставляют и не выполняют обещанного. Но несмотря на это, Ежам вы можете доверять с закрытыми глазами, они никогда не повернутся спиной к тем, кто им предан.

Лань

1955, 1987, 2019

Утонченные и всегда превосходно выглядящие Лани обладают прирожденным аристократизмом и чувством прекрасного. Они хорошо разбираются в искусстве и любят романтику, однако иногда такие люди идут на поводу у своих эмоций и попадают в неприятные ситуации.

Слон

1956, 1988, 2020

Слоны привыкли работать в коллективе, но также могут быть потрясающими руководителями. Их спокойствие и сдержанность помогают им не терять здравый смысл и оценивать ситуацию трезво, даже если что-то идет не так.

Лошадь

1957, 1989, 2021

Такие люди могут быть очень самоуверенными и трудно поддаются "дрессировке", однако если с ними сработаться, то успех всем участникам гарантирован.

Гепард

1958, 1990, 2022

Если вы на секунду усомнитесь в силе и целеустремленности Гепарда, он быстро вычеркнет вас из своей жизни. Такие люди обладают неукротимым нравом и готовы пойти на все для достижения собственных целей.

Павлин

1959, 1991, 2023

Если в вашей жизни присутствует несколько людей, рожденных в год Павлина, вы вряд ли сможете назвать их похожими друг на друга, ведь их характер динамичен и постоянно меняется. На протяжении всей жизни Павлины открывают в себе все новые и новые черты и порой сами поражаются тому, как они способны измениться в разрезе одного года.

Лебедь

1960, 1992, 2024

Лебеди – непреклонные идеалисты. Порой создается ощущение, что вместо крови по их венам течет 100% "раствор" перфекционизма. Они всегда ходят с высоко поднятой головой и не любят, когда их пытаются изменить.

Рысь

1961, 1993, 2025

Люди, появившиеся в год Рыси, каждый день испытывают колоссальный спектр эмоций. Их настроение может измениться буквально за 2 секунды, и порой Рыси даже сами не понимают причины таких перемен.

Осел

1962, 1994, 2026

Секрет крепких взаимоотношений с теми, кто рожден в год Осла – постоянное поощрение и похвала. Если вы скажите таким людям приятные слова и сделаете комплимент их талантам, они выполнят безупречно любую, даже самую сложную работу.

Белый медведь

1963, 1995, 2027

Белые медведи – это страстные и благородные натуры. Они способны быть преданными друзьями и всегда придут на помощь тому, кто о ней попросит.

Орел

1932, 1964, 1996

Если вам нужен хороший руководитель, рассмотрите кандидатуру Орлов. Они всегда знают, как выстроить рабочий процесс таким образом, что все было выполнено идеально.

Лисица

1933, 1965, 1997

Хитрость – это самое яркое качество Лисиц. Они всегда найдут выход, даже если ситуация кажется тупиковой. Однако такие люди не любят рисковать, поэтому на безумные авантюры соглашаются редко и с неохотой.

Дельфин

1934, 1966, 1998

Дельфины никогда не покажут вам то, что находится у них внутри. На публике они могут держаться безупречно, даже если внутри них бушует буря.

Вепрь

1935, 1967, 1999

Люди, рожденные в год Вепря, очень самовлюбленные и не любят, когда их пытаются лишить свободы воли. Однако к мнению близких им людей, они готовы прислушаться, но только если сами того захотят.

Сова

1936, 1968, 2000

Как истинные Совы, такие люди обычно весьма активны после заката, но весьма не энергичны по утрам. Они крайне замкнуты и не любят первыми идти на контакт, даже если ситуация обязывает.

Сокол

1937, 1969, 2001

Соколы действуют очень хаотично, и поэтому иногда способны натворить глупостей. Однако если рядом с ними появится хороший руководитель или наставник, они сделают все идеально. Главное – не принижать их достоинства и не посягать на их свободу.