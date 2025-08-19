Какой у вас знак по тибетскому гороскопу и что это значит

Тибетский гороскоп – это синтез восточной астрологии, кармических учений и нумерологии. В нем каждое животное из восточного зодиакального круга представлено как символ. При этом важен и месяц рождения – он придает дополнительные энергии, сообщает Zakon.kz.

В целом тибетский гороскоп – это сложная система расчета энергий. А нумерология позволяет определиться с числами и не запутаться с такими расчетами окончательно. Life.ru рассказал про два вида тибетского гороскопа – Вуйку и Джйотиш.

Тибетский гороскоп Вуйку

В упрощенной схеме этого гороскопа, как и в древнегреческой астрологии, все зависит от вашего месяца рождения. Но зодиакальных знаков всего четыре. Поэтому Вуйку – сезонный гороскоп. Знак зодиака присваивается к подборке из трех месяцев, они совпадают с временами года. Стоит отметить, что Тибет – это Азия. Сезоны там слегка другие. А еще Вуйку может подсказать, кем вы были в прошлой жизни.

Паук (январь, февраль, март)

Паук по тибетскому гороскопу Вуйку – это энергичный и амбициозный лидер с крепким здоровьем и способностью воплощать в реальность самые безумные планы. Сил у Пауков обычно не просто много, а очень много, хватит на несколько представителей других знаков. Высокий заработок и быстрое восхождение по карьерной лестнице Паукам по Вуйку обеспечены. Но есть и темная сторона: они, как правило, склонны тратить свои честно заработанные средства иногда чересчур импульсивно. В прошлой жизни часто бывали контрабандистами, поэтами, бардами или же трубадурами.

Муравей (апрель, май, июнь)

Муравей по тибетскому гороскопу Вуйку – это трудолюбивый, ответственный и креативный человек, который в идеале может похвастаться высоким уровнем самоорганизации. Общее благо у него часто стоит выше собственных потребностей. Поэтому для Муравьев часто характерна ситуация "всю зарплату – жене". В деловой сфере это часто генераторы идей, а также надежные партнеры. В прошлой жизни Муравей по Вуйку, скорее всего, был художником, алхимиком, оружейником или благородным разбойником.

Скорпион (июль, август, сентябрь)

Скорпионы по тибетскому гороскопу Вуйку часто могут похвастаться стремлением к справедливости, выносливостью и высокими интеллектуальными способностями. При этом для них характерна резкость и даже вспыльчивость: долго копить негатив они не способны, но много кого могут этим обидеть. В деловой сфере Скорпион по Вуйку обычно хороший партнер и коллега, особенно в долгосрочной перспективе. Это тот самый "милый бухгалтер", который может проработать в одной компании больше 20 лет. В прошлой жизни с большой вероятностью были чиновниками, лекарями, торговцами, рыцарями.

Черепаха (октябрь, ноябрь, декабрь)

Черепахи по тибетскому гороскопу Вуйку – терпеливые, преданные и заботливые партнеры. Как в личной жизни, так и на рабочем месте. Они хотят верности в обмен на свою заботу. Поэтому Черепахи по Вуйку – самые ревнивые представители тибетского зодиакального круга "лайт". Кроме того, у них часто бывает хрупкое здоровье – как ментальное, так и физическое. Черепахам нужно обеспечивать тепличные условия. В прошлой жизни, скорее всего, они были травниками, лучниками, кожевенниками, книжниками.

Тибетский гороскоп Джйотиш

В классической тибетской астрологии всем управляют пять элементов и девять чисел Мева. Ваш знак будет от них зависеть.

Дерево. Персональные качества – это зрелость, творчество и гибкость. В организме элемент отвечает за печень и мышцы. Его цвет – зеленый.

Огонь. Это символ энергии, страстей, трансформаций. Цвет, конечно, красный, в организме контролирует сердце, сосуды и кровь.

Земля. Элемент практичности и бытовой смекалки. Контролирует селезенку и желудок, цвет – желтый. В Тибете почва действительно желтого цвета – горная страна, рядом степи.

Металл. Это элемент силы, ума и дисциплины. Контролирует в организме легкие и кожу. Цвет будет белым.

Вода. Символизирует способность к адаптации, глубокие переживания и мудрость. В организме контролирует лимфу и почки. Цвет, конечно же, синий.

Раз в 12 лет элемент тибетского знака зодиака меняется. Например, сейчас год Дерева. Через 12 лет будет год Огня. Потом – Земли. И так далее, пока цикл за 60 лет полностью не обновится. А числа Мева образуют собой квадрат 3х3, где пять знаков взаимодействуют с цветами и планетами. Вот эти девять чисел Мева:

Белое металлическое Солнце – удача и авторитет. Черная водяная Раху (один из лунных узлов) – иллюзии, тайны, секреты. Синий деревянный Юпитер – рост и мудрость. Зеленый деревянный Раху – риски, внезапные изменения. Желтый земляной Сатурн – стабильность, выдержка. Белая металлическая Венера – гармония и любовь. Красный огненный Марс – агрессия, силы, энергия. Белая водяная Луна – чувства, эмоции, интуиция. Красный огненный Марс – победы, революционные перемены.

Знаки тибетского гороскопа Джйотиш

По тибетскому гороскопу Джйотиш знак зодиака рассчитывается, как и в целом в восточной традиции, по году рождения. Именно с годами рождения связан цикл пяти элементов, который проходит полностью за 60 лет. От года рождения также зависит число Мева. Ниже пример того, какие бывают знаки тибетского гороскопа Джйотиш и какими характеристиками они могут наделить вас и ваших близких.

Яркий воздушный змей (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – эмоциональность, стремление пробовать новое, гибкость. Числами знака здесь окажутся 3, 15 и 27.

Кобра (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – стремление стать лучше, все исправить, также забота и умение сиять в обществе. Числами знака окажутся 1, 13, 25.

Хранитель огня (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – теплота, сердечность, некоторая замкнутость. Числа знака такие: 4, 16, 28.

Источник чистой воды (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – искренность, интуиция, поддержка, радость за других. Числа знака – 5, 17, 29.

Нефритовая колонна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) – склонность к доминации, самостоятельность, стремление к одиночеству. Числа знака – это 6, 18 и 30.

Металлический гонг (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) – верность, честность, фатализм. Числами знака будут 7, 19 и 31.

Озерная черепаха (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) – нежность, забота, смелость. Числа знака – 8, 20, 32.

Кожаный браслет (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) – страх одиночества, свобода взглядов, миролюбие. Даже отторжение агрессии. Числами знака окажутся 10, 22, 34.

Черный буйвол (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) – сила, уверенность в себе, прямолинейность. Числами знака будут 10, 22, 34.

Новая луна (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) – романтика, непостоянство, беззащитность. Числа знака – 14, 22, 28.

Жаркое солнце (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) – безудержное веселье, задор и позитив. Вы просто светите окружающим. Числа знака – 12, 24, 37.

Монах в сопровождении обезьяны (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) – общительность, верность, преданность, живое воображение. Числа знака – 11, 23, 25.

Чтобы определить свое число Мева, вам нужно знать свой год рождения. Предположим, это 1990-й. Прибавьте к нему 7, получится 1997. Теперь надо разделить 1997 на 9. Остаток и будет число Мева. Остатком оказывается цифра 8. Людям с таким Мева стоит доверять своей интуиции и научиться чуть лучше контролировать эмоции.

