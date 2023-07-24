Кому сказочно удачный август сулят звезды

Астролог Павел Глоба прогнозирует большую удачу в августе представителям трех знаков зодиака: Ракам, Девам и Весам, сообщает Zakon.kz

Раки будут купаться во внимании окружающих, причем оно даст свои плоды: повышение на работе, успех в любовной сфере, вдохновение в творчестве. Все это придаст Ракам сил, заставит поверить в себя и воплотить в жизнь новые проекты.

Для Дев в августе откроются все двери. Их достижения по достоинству оценят на работе, а домашние будут благодарны им за заботу и внимание. Представители знака смогут найти баланс между двумя этими сферами и даже оставить время на саморазвитие.

Весам в августе предстоит серьезный выбор, от которого будет зависеть многое: карьерное продвижение, обретение семьи, решение финансовых проблем. Звезды говорят, что представители знака выберут правильный путь. К тому же в августе у Весов будет много энергии для воплощения своих планов.

Ранее Павел Глоба заявил, что любимчиками судьбы в августе станут Водолеи.