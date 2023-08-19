Подарки, сюрпризы и даже выигрыш в лотерею – кому повезет в сентябре

Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, к представителям которых в сентябре придет невероятная удача, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Глоба, Овны в сентябре смогут распрощаться со всеми долгами и прилично разбогатеть. Им стоит ждать крупной прибавки на работе, а некоторым представителям знака даже может повезти в лотерее – удача на их стороне.

Близнецам в сентябре будет везти во всех сферах жизни – как на работе, так и в любви. Творческие представители знака начнут развивать свое дело, которое из хобби может превратиться в прибыльный бизнес. Также им стоит ждать повышенного внимания от противоположного пола и начала романтических отношений.

Водолеям в сентябре удастся исполнить несколько своих желаний и хорошенько отдохнуть. Месяц сулит представителям знака много времени с семьей и близкими друзьями, а также обилие подарков и сюрпризов.