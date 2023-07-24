В Казахстане приняли новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев

Министр культуры и спорта РК приказом от 14 июля 2023 года утвердил новые Правила уплаты туристского взноса для иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Плательщиками туристского взноса являются иностранцы либо физические или юридические лица, оплачивающие проживание иностранца (приглашающая сторона, туроператор).

При этом сумма взимаемого туристского взноса, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.

Согласно правилам, ставки туристского взноса утверждаются местными маслихатами.

К туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 МРП (от 690 до 1725 тенге в 2023 году).

Размер ставок туристского взноса определяется на основе актуальных статистических данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом допускается изменение размеров ставок туристского взноса в зависимости от сезонности, в пределах установленных размеров, но не чаще двух раз в год.

В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по решению соответствующего маслихата размер ставки туристского взноса изменяется до минимального размера, либо остается без изменений.

В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, применяются следующие ставки туристского взноса:

до 5% – в размере 0,2 МРП (690 тенге);

от 5 до 10% – в размере 0,3 МРП (1035 тенге);

от 10 дло 15% – в размере 0,4 МРП (1380 тенге);

от 15% и выше – в размере 0,5 МРП (1725 тенге).

За неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристский взнос взимается как за полный день пребывания.

Взимание туристского взноса осуществляется операторами в момент регистрации иностранцев в местах размещения при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность.

При этом операторы информируют иностранцев либо лиц, оплачивающих туристский взнос за иностранца, о взимаемом туристском взносе перед их регистрацией в местах размещения.

Иностранцам или физическим, или юридическим лицам, уплатившим туристский взнос за иностранцев, при выезде иностранцев с мест размещения операторами выдаются документы, подтверждающие факт уплаты туристского взноса.

Как отмечается, туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в бюджеты города республиканского значения, столицы и районов (города областного значения).

Операторы ведут учет уплаченного туристского взноса и ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляют полученные суммы от туристского взноса в местный бюджет.

Предусматривается, что местный исполнительный орган информирует туристов о необходимости уплаты туристского взноса через свои социальные сети, а также в местах общего пребывания (вокзалах, аэропортах) на казахском, русском и английском языках.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2023 года.

Ранее правила уплаты туристского взноса утверждались правительством РК, однако с 1 мая 2023 года эти полномочия переданы Министерству культуры и спорта РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установят комиссионный сбор в сфере выездного туризма. Комитет индустрии туризма подготовил приказ "Об утверждении размера комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма".