В Казахстане будут вести реестр субъектов социального предпринимательства

Приказом МНЭ РК от 17 июля утверждены правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам субъекты социального предпринимательства (ССП) делятся на четыре категории.

Субъекты социального предпринимательствапервой категории – способствуют занятости следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднегодовая численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), среди работников ССП составляет не менее 50% процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий, в расходах на оплату труда составляет не менее 25%:

лица с инвалидностью;

родители и иные законные представители, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на пенсионные выплаты по возрасту);

воспитанники и выпускники организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от шестнадцати до двадцати трех лет;

лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, – в течение двенадцати месяцев после освобождения;

лица без определенного места жительства;

родители и иные законные представители, относящиеся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям, а также многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных или лечение зависимости от психоактивных веществ, – в течение 12 месяцев после проведения реабилитации или лечения;

кандасы.

ССП второй категории – способствуют реализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг граждан из числа категорий, указанных выше.

При этом доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов ССП, а доля полученного чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода.

ССП третьей категории – осуществляют деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для лиц с инвалидностью, с целью создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также предназначенных для иных лиц, указанных выше, для создания равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов ССП, а доля полученного чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год) в соответствии со следующими видами деятельности:

по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту;

по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления изменения состояния здоровья граждан;

по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде;

по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении;

по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией;

по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению;

по производству или реализации медицинской техники, протезно-ортопедических средств, программного обеспечения в области цифрового здравоохранения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики заболеваний, реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе медицинской абилитации детей с инвалидностью;

по организации отдыха и оздоровления лиц с инвалидностью и пенсионеров;

по реализации образовательных программ дополнительного образования;

по созданию условий для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения по обеспечению доступа к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры, использованию транспортных средств, оказанию универсальных услуг связи при предоставлении информации;

ССП четвертой категории – осуществляют деятельность при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов ССП, а доля полученного чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год) из числа следующих видов деятельности:

по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;

по организации отдыха и оздоровления детей;

по реализации общеобразовательных учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательных программ технического и профессионального образования;

по оказанию психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в освоении учебных программ основного среднего и общего среднего образования, развитии и социальной адаптации;

по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями;

культурно-просветительская (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества);

по охране окружающей среды;

по оказанию социально уязвимым слоям населения гериатрической и геронтологической помощи, организации центров здоровья и долголетия, мероприятий по ведению здорового образа жизни.

Указанные сведения ежегодно актуализируются по состоянию на 31 декабря предшествующего календарного года на соответствие условиям, с учетом сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.



При соответствии индивидуального предпринимателя или юридического лица условиям, предусмотренным статьей 79-3 Кодекса, на основании сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, по итогам рассмотрения специальной комиссией 1 числа календарного квартала, в реестр вносятся новые ССП.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2023 года.