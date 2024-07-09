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Законодательство РК

Кого может принимать на работу субъект социального предпринимательства: расширен перечень

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:17 Фото: pexels
Приказом МНЭ от 29 июня 2024 года утверждены поправки в правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширен перечень лиц, которых имеет право принимать на работу субъект социального предпринимательства первой категории.

Теперь к ним относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • родители и другие законные представители, воспитывающие ребенка с инвалидностью;
  • пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста);
  • воспитанники детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в возрасте до 29 лет (ранее до 23 лет);
  • лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, – в течение 60 месяцев после освобождения (ранее 12 месяцев);
  • лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и состоящие на учете в службе пробации;
  • лица без определенного места жительства;
  • родители и другие законные представители, относящиеся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям, а также многодетные награжденные матери;
  • лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных или лечение зависимости от психоактивных веществ, – в течение 12 месяцев после проведения реабилитации или лечения;
  • кандасы. 

Приказ вводится в действие с 16 июля 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июня 2024 года.

 Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили требования к предоставлению специальных социальных услуг.

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