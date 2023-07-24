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Пассажирский поезд сбил фуру и грузовик в Жетысуской области

Пассажирский поезд сбил фуру и грузовик в Жетысуской области Фото: pixabay
На станции Жаланашколь Алакольского района произошло ДТП с участием пассажирского поезда и фуры с грузовиком. Очевидцы сообщают о пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня днем, 24 июля, на место прибывают кареты скорой помощи и полицейские.

На станции образовалась пробка из автомобилей, следующих на озеро Алаколь.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции Жетысуской области, но пока его не получил.

Обновлено в 14:01

В пресс-службе "Казахстан темир жолы" считают, что виновником ДТП на железной дороге стал водитель большегруза.

"24 июля 2023 года в 10:50 на участке Бесколь – Достык на железнодорожном переезде водитель автомашины КАМАЗ спровоцировал столкновение с пригородным поездом. Жертв и пострадавших нет. Случай расследуется. КТЖ призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", – рассказали в пресс-службе КТЖ Zakon.kz.

Утром 6 мая 2023 года на железнодорожном переезде по ул. Бурундайская произошло ДТП: маневровый состав, двигающийся на СВХ, на скорости врезался в поток машин, идущих в обе стороны.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область
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