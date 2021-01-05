Я могу снять пенсионные на жилье. Как это будет?

Все обращения по вопросам жилья и лечения будут поступать и рассматриваться уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельного обращения в ЕНПФ со стороны вкладчика не потребуется.

Пожалуй, самая обсуждаемая в Казахстане тема последних дней - это возможность снять пенсионные на жилье или лечение. Тема настолько интересна казахстанцам, что сайт ЕНПФ, где люди могут проверить, есть ли у них такая возможность, не выдержал и стал работать с перебоями. Но если вам все же удалось узнать ваш "порог достаточности" и выяснилось, что вы имеете возможность снять часть пенсионных, zakon.kz предлагает ознакомиться, как эта процедура будет происходить.

Кто может использовать часть своих пенсионных?

- работающие казахстанцы, имеющие пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ). Право на целевое использование предусмотрено для тех, кто имеет накопления, превышающие определенный порог достаточности. Он будет определяться отдельно для каждого возраста.

- состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).

- лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты.

Как узнать, что у меня имеется необходимый "порог достаточности?

Казахстанцам нужно проверить свои накопления и убедиться, что сумма, доступная для изъятия, имеется на их индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ.

Это можно сделать на сайте ЕНПФ в Личном кабинете, а также в обновленном мобильном приложении ЕНПФ.

Авторизоваться на сайте и в приложении можно двумя способами: ввести ИИН и пароль, либо использовать электронную цифровую подпись. При последующем входе в мобильное приложение можно воспользоваться Touch ID или Face ID, при их наличии на мобильном устройстве.

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Я могу снять пенсионные. Как это будет?

В ЕНПФ сообщили, что после проверки своих пенсионных накоплений вкладчик принял решение об использовании части накоплений на жилье и/или лечение, необходимо обратиться к уполномоченному оператору. Им будет АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Он будет принимать заявки как по жилью, так и по лечению в электронном формате на специальном интернет-портале при наличии электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Здесь стоит отметить, что указанный интернет-портал еще не анонсирован банком.

Рассмотрев документы вкладчика, оператор направит электронное уведомление в ЕНПФ для перевода пенсионных накоплений в размере, определенном самим вкладчиком и указанном в его заявке.

После получения электронного уведомления от уполномоченного оператора ЕНПФ переведет накопления в течение 5 рабочих дней оператору. Тот в течение одного рабочего дня зачислит накопления на специальные счета вкладчиков.

Выданные суммы могут находится на специальных счетах у оператора не более 45 рабочих дней. За этот срок деньги должны быть использованы по целевому назначению либо возвращены в ЕНПФ на пенсионный счет вкладчика.

Все обращения по вопросам жилья и лечения будут поступать и рассматриваться уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельного обращения в ЕНПФ со стороны вкладчика не потребуется.

Я хочу часть пенсионных передать в доверительное управление. Как это сделать?

Для перевода части пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, вкладчик может подать заявление в ЕНПФ по форме и с приложением требуемых документов. Подать заявление можно личным обращением или через интернет-ресурс enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи.

Реестр управляющих инвестиционным портфелем (УИП), получивших право на управление пенсионными активами граждан, будет определен Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Единый учет пенсионных накоплений сохранится в АО "ЕНПФ".

Можно ли самому решить, когда выплатить ИПН со снятой суммы?

Вкладчик может выбрать способ уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при выплате пенсионных накоплений. Можно также выбрать отсрочку уплаты ИПН либо оплатить его в полном объеме при получении накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

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