Дети могут вернуться в школы в этом году

27 января первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что после вакцинации, к августу-сентябрю, у казахстанцев может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу.

В Казахстане дети могут вернуться в школы в 2021 году. Все будет зависеть от эффективности проведения вакцинации населения, передает корреспондент zakon.kz.

Если будет сформирован коллективный иммунитет в августе, как говорил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, то значит ли это, что дети вернутся в школы? - спросил журналист на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отвечая на вопрос, заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга при Министерстве здравоохранения Манар Смагул сообщила, что вероятность такая есть, но все будет зависеть от эпидситуации и эффективности вакцинации.

Да, конечно. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сколько человек на тот момент мы охватим вакцинацией, а также какой эффект увидим. Очень большая вероятность, что дети вернутся в школы, - подчеркнула она.

27 января первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что после вакцинации, к августу-сентябрю, у казахстанцев может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу.

Когда мы говорим о 10 млн человек, которые планируется провакцинировать, это получается 55-60% населения Казахстана. Для достижения минимального коллективного иммунитета, который позволит нам снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией, это как раз (необходимое количество - прим), - сказал тогда Марат Шоранов.

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