Алматинские пожарные исполнили заветную мечту особенного мальчика

Таиру Бурханову удалось на один день стать огнеборцем.

Заветное желание особенного мальчика Таира исполнили алматинские пожарные, сообщает zakon.kz.

В адрес начальника ДЧС города Алматы Касыбаева Руслана Амирзадаевича обратились представители благотворительного фонда. Они рассказали, что среди их подопечных есть мальчик с ограниченными возможностями, мечта которого стать пожарным. Накануне Всемирного Дня гражданской обороны Таиру Бурханову удалось на один день стать огнеборцем. В пожарную часть ребенок прибыл в сопровождении мамы, где ему провел подробную и интересную экскурсию и.о. начальника специализированной пожарной части №1 Божен Алмаз. Он показал маленькому гостю пожарную автолестницу, которая может спасать людей, поднимаясь в высоту в 12 этажей и маневренную пожарную автоцистерну, которая способна перевозить до тонны воды и сто литров пенообразователя, что помогает тушить пожары всех сложностей.

Восторг Таира вызвали пожарные мотоциклы, задача которых оперативно прибыть к месту возгорания в условиях пробок.

Юного пожарного вместе с мамой прокатили на автомобиле быстрого реагирования. В кабине пожарного автомобиля Таир рассмотрел все детали и даже включил сирену. Услышав сигнал тревоги, мальчик немного насторожился, но ему объяснили - такие звуковые сигналы включаются только тогда, когда пожарная машина выезжает на вызов по тревоге.

Мы всегда рады показать гостям будни пожарной части, предложить поучаствовать в нашей жизни. В нашем отряде часто проводятся экскурсии для подрастающего поколения, которые расширяют кругозор у детей, повышают престиж профессий "пожарный" и "спасатель". Сегодня наши ребята исполнили заветное желание Таира. Показали ему пожарную часть, автомобили, технику, рассказывали о своей работе. Теперь наш юный гость будет знать о смелых спасателях и пожарных, которые всегда придут на помощь. заместитель начальника СПЧ-1 Темирлан Бекетаев

В завершение встречи Таир получил подарки – игрушечный пожарный автомобиль и много сладостей. На долгую память об экскурсии была сделана общая фотография с мамой и уже родными спасателями.

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