Инвалидам теперь не нужно каждый год подавать заявления на получение услуг

Это достаточно сделать один раз через портал социальных услуг.

Ежегодную подачу заявлений на получение товаров и услуг для лиц с инвалидностью исключили в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает zakon.kz.

Лица с инвалидностью будут подавать заявление на получение услуг и средств реабилитации через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz (ПСУ) один раз на весь срок инвалидности. Ежегодная подача заявлений, как это было ранее при системе госзакупок, исключается, - сообщили в министерстве.

Соответствующие изменения были внесены в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов".

Как отмечается, в новой редакции приказ регламентирует получение средств и услуг реабилитации через ПСУ за счет государственного бюджета.

Также в документе урегулирована возможность согласования листа сопровождения индивидуального помощника и листа оказания услуги специалистом жестового языка посредством электронно-цифровой подписи на ПСУ.

С учетом необходимости индивидуальной подборки технических вспомогательных (компенсаторных) средств, в приказе прописаны их разновидности, медицинские показания и противопоказания к ним.

К примеру, если раньше в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) рекомендовали только кресло-коляску комнатную или прогулочную, то теперь их количество увеличено до 5 разновидностей (активная, многофункциональная, с электроприводом, с ручным, рычажным приводом), - пояснили в Минтруда.

Кроме того, изменения внесены в Правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Как отметили в ведомстве, основная цель поправок – приведение документа в соответствие с действующими нормативными правовыми актами для устранения устаревших норм права.

В частности, изменена нумерация форм "Заключение на МСЭ" и "Медицинская часть ИПР пациента/инвалида".

Кроме того, введена норма в части возможности получения документов по результатам проведения медико-социальной экспертизы (справка об инвалидности, выписка из ИПР, справка о степени утраты общей/профессиональной трудоспособности и др.) в электронном формате через "личный кабинет" на портале Электронного правительства eGov.kz при наличии ЭЦП или с использованием одноразового пароля.

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