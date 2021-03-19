В Казахстане появится новый закон о волонтерской деятельности и благотворительности

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В период пандемии волонтерское движение активизировалось в Казахстане.
Министерство информации и общественного развития РК разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций", передает zakon.kz.
Законопроект направлен на совершенствование отдельных законодательных актов республики и приведет к более эффективному урегулированию общественных отношений в сфере волонтерской деятельности благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций.
Кроме того, предусматривается усиление роли НПО в решении социально значимых проблем населения на основе взаимодействия и поддержки со стороны органов государственной власти.
Как отмечают разработчики, в настоящее время волонтерскую деятельность регулирует закон "О волонтерской деятельности", который позволил сформировать единый понятийный аппарат о волонтерской деятельности, определить общественные отношения в данной сфере, установить единый комплекс принципов деятельности волонтеров, создать юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтерской деятельности.
Для дальнейшего системного развития волонтерской деятельности в Казахстане 2020 году проведен Год волонтера, в рамках которого создана инфраструктура волонтерской деятельности через деятельность республиканского Фронт-офиса волонтеров, 17 региональных центров поддержки волонтерства. Действует единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz.
Сейчас на платформе зарегистрировано более 47 тысяч волонтеров и 3,2 тысяч организаций, опубликовано более 1000 проектов. Внедрены социальные студенческие кредиты для студентов, занимающихся волонтерской деятельностью. Реализуются волонтерские проекты и инициативы.
В период пандемии волонтерское движение активизировалось в Казахстане. Во всех регионах волонтеры занимались фасовкой, распределением и доставкой защитных масок, продуктов питания для одиноких граждан, инвалидов, многодетных семей, развозкой продуктовых наборов, медикаментов, шитьем масок, а также участвуют в полицейских рейдах по соблюдению требовании карантина.
Вместе с тем, отмечают в МИОР, согласно международным сравнительным исследованиям Казахстан, относится к группе стран с низким уровнем гражданской активности и волонтерской деятельности, в частности, это подтверждают и результаты социологических исследований 2019 года.
Так, всего 6% казахстанцев являются активными волонтерами и 63% респондентов не имеют опыта волонтерской деятельности.
Тем не менее, волонтерскому движению в Казахстане есть, куда развиваться. 48,7% казахстанцев выразили желание принять участие в волонтерской деятельности, - поясняется в концепции.
Для повышения стимула участия казахстанцев в волонтерской деятельности предлагается законодательно внедрить следующие меры стимулирования:
Также предлагается включить норму по ведению Реестра учета волонтерской деятельности самими волонтерскими организациями, исключив данную норму из компетенции центральных исполнительных органов.
Для привлечения граждан к участию в волонтерской деятельности предлагается снизить минимальный возраст волонтера до 16 лет, определив виды волонтерской деятельности, не создающие угрозу здоровью и нравственному развитию. В настоящее время минимальный возраст волонтера определен с 18 лет.
Что благотворительности, то отмечается достаточно невысокий кредит доверия к этой деятельности.
По данным МИОР, только 1/3 часть казахстанцев (34,1%) реально перечисляет свои денежные средства либо готовы перечислять в благотворительные фонды. Каждый второй респондент (47,4%) предпочитает делать пожертвования нуждающимся напрямую.
В тоже время, факторами, сдерживающими благотворительную деятельность в Казахстане, является несовершенство законодательства и отсутствие налоговых льгот и преференций (56,3%), недостаточная поддержка со стороны государства людей, занимающихся благотворительностью (30,9%), отсутствие прозрачности благотворительной помощи (28%).
Для совершенствования законодательства в сфере благотворительности предполагается внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в том числе в закон "О благотворительности".
Так, для стимулирования граждан для участия в благотворительности предлагается внедрение следующих механизмов:
Также предусматривается определить уполномоченный орган в сфере благотворительности с включением функций по реализации политики в сфере развития благотворительности.
Для популяризации и обеспечения прозрачности сферы благотворительности предлагается:
Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 7 апреля.
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