Лишился глаза: актюбинец обвинил врачей в халатности

Парень намерен обратиться в комитет контроля качества медицинских услуг и подать иск в суд.

23-летний Арыстан Бирназаров из Актобе может лишиться глаза, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Все по вине врачей, утверждает молодой человек. Медики вовремя не поставили его в очередь на операцию. Говорят, виноват карантин. Теперь семья в тупике. Вердикт хирургов прозвучал как приговор: со временем глаз придется заменить протезом.

В 2019 году Арыстан серьезно травмировал правый глаз, повредил роговицу. Парень перенес четыре операции, из которых две по порталу в алматинском НИИ. В поврежденный орган вживили силикон. Спустя 5 месяцев его надлежало удалить. Вот только лечащие врачи из Актобе не отправили вовремя заявку на это вмешательство, считает молодой человек. Когда Арыстан спустя полтора года, наконец попал в КазНИИ, было слишком поздно.

Мне в Алматы сказали: "Вот, смотри, портал есть, в портале заявок нет, отказов нет, ничего нет. Просто не подали на тебя заявку". Я не знаю, что делать. Все, походу. Они сказали, у тебя глаз + зависит от силикона, который воспаляется, то есть со временем, рано или поздно настанет момент, когда придется вырезать глаз. житель Актобе Арыстан Бирназаров

Сейчас Арыстан видит только на один глаз. У молодого человека третья группа инвалидности. Эта операция была крошечным шансом хоть немного вернуть зрение. Но лечащий врач парня заявила: заявку на операцию они подали еще в январе 2020 года. Вот только якобы из-за карантина принимать пациента в алматинском институте отказались.

Может быть, какая-то просрочка была на 7-8 месяцев, в связи с карантином. Допустим, мы поставили в начале января, до августа, до ноября карантин, полностью там операции были отменены. врач-офтальмолог поликлиники №1 г. Актобе Венера Оразалина

В поликлинике также говорят, что все заявки на лечение пациентов в другом городе подает областное управление здравоохранения. Однако в облздраве это отрицают. Говорят, задача ведомства - получить данные от поликлиники и только потом поставить пациента на портал. Как выяснилось, последнюю заявку на операцию для Арыстана поликлиника направила в минувшем феврале. То есть с опозданием на год.

Поликлиника тоже напрямую ставит, потому что эта услуга является специализированной медицинской помощью, они могут направить, через поликлинику тоже поставить на портал. главный специалист управления здравоохранения Актюбинской области Алия Шарбакова

Арыстан готов добиваться справедливости. Парень намерен обратиться в комитет контроля качества медицинских услуг и подать иск в суд. Кроме того, сейчас семья занимается поиском зарубежных клиник, которые возьмутся за сложного пациента и смогут сохранить молодому человеку глаз.

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