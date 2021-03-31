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31 марта истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности

Фото: inform.kz 31 марта 2021, 11:00

Налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

31 марта истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности, сообщает zakon.kz.

  1. декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);
  2. декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);
  3. декларация по налогу на сверхприбыль (форма 540.00);
  4. декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);
  5. реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);
  6. декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);
  7. декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

Вместе с тем, налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, - сообщили в Департаменте государственных доходов по г.Алматы.

При этом, срок предоставления налоговой отчетности, за исключением сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

  1. не более тридцати календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;
  2. не более пятнадцати календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;
  3. не более тридцати календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

Однако, срок предоставления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика (налогового агента), имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы. Подробнее о налогах вы можете узнать по номеру 1414 или @dgdalmaty, - сообщили в ведомстве.

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