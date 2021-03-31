31 марта истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности

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Налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.