Люди склонны к депрессивным расстройствам: названа причина весеннего обострения

“Весеннее обострение” вызывают изменения температуры и светового режима.

После зимы организм человека истощен, поэтому некоторые люди страдают от сбоев нервной системы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Весеннее обострение в практике психиатров — очень распространенная история. Организм и нервная система человека истощены после зимы — происходит сбой системы. В это время начинает проявляться в большей степени симптоматика имеющихся психических расстройств.

Психотерапевт Алексей Казанцев порекомендовал своевременно обращаться к специалисту и не заниматься самолечением.

Собеседник издания отметил, что “весеннее обострение” вызывают изменения температуры и светового режима.

Он напомнил, что в регионах с дождем и серым небом жители склонны к депрессивным расстройствам. При этом значительная часть пациентов с усилившимися симптомами никогда не наблюдалась у психиатра или отказалась от терапии. Эксперт подчеркнул, что часто обострение наблюдается у людей младше 40 лет или пациентов с хроническими психическими заболеваниями.

Однако самолечением заниматься не стоит. Большое количество препаратов выдают лишь по рецепту, а другие лекарства не помогут при прогрессирующем расстройстве.

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