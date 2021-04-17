Врач назвал мигрень предвестником инсульта

У инсульта и мигрени есть некоторые частично совпадающие симптомы.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть симптомом инсульта, сообщает zakon.kz.

Иногда перед сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения. Может быть, запахи, может быть — звуки, странное освещение, вот эта "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе, — сказал РИА Новости врач.

К таким проявлениям стоит особенно внимательно прислушиваться женщинам.

Он также перечислил факторы риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту. Среди них - полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония.

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