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Казахстан значительно сократит число рейсов в Турцию

Фото: pixabay.com 20 апреля 2021, 14:01

В настоящее время между странами выполняется 20 рейсов в неделю по семи маршрутам.

Казахстан сократит общее количество рейсов в Турцию, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, согласно протоколу МВК от 14 апреля, с 26 апреля поручено сократить общее количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией: с 20 до девяти рейсов в неделю.

В настоящее время между странами выполняется 20 рейсов в неделю по семи маршрутам:

  • Нур-Султан - Стамбул, два рейса
  • Нур-Султан - Анталья, один рейс
  • Алматы - Стамбул, семь рейсов
  • Алматы - Анталья, пять рейсов
  • Туркестан - Стамбул, два рейса
  • Актау - Стамбул, один рейс
  • Шымкент - Стамбул, два рейса.

Ограничение на количество рейсов будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

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