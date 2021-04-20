Казахстан значительно сократит число рейсов в Турцию

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В настоящее время между странами выполняется 20 рейсов в неделю по семи маршрутам.
Казахстан сократит общее количество рейсов в Турцию, передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, согласно протоколу МВК от 14 апреля, с 26 апреля поручено сократить общее количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией: с 20 до девяти рейсов в неделю.
В настоящее время между странами выполняется 20 рейсов в неделю по семи маршрутам:
Ограничение на количество рейсов будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.
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