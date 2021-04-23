Вырос в неполной семье: Будет ли человек сам в одиночку воспитывать детей?

Если в ХХ веке семьи становились неполными из-за последствий войны или болезней, то сегодня причины несколько другие.

В каждой 5-й казахстанской семье детей воспитывает только мама или только папа. Это распространенная сегодня модель, и она ни в коем случае не является чем-то неправильным или сверхъестественным. Корреспондент zakon.kz вместе с экспертами попытался заглянуть в будущее и предугадать, будет ли расти число неполных семей в Казахстане, или традиции воспитывать ребенка только в браке все же возьмут верх.

Динара Кусаин, эксперт по детской безопасности и семейному развитию, автор книги о соло-мамах в Казахстане отмечает, что воспитание ребенка в неполной семье – не хорошо и не плохо, поскольку все соло-мамы абсолютно разные, и по уровню достатка, и по качеству жизни, соответственно, монородительские семьи тоже абсолютно разные.

Сам факт того, что ребенок проживает с обоими биологическими родителями, кстати, тоже не является залогом его счастливой и благополучной жизни. Повторюсь, у нас проблема не с детьми, а со взрослыми, в первую очередь. Потому что дети часто повторяют то, что услышали от взрослых людей, причем, являющихся для них авторитетом, - отмечает Динара Кусаин.

Если в ХХ веке семьи становились неполными из-за последствий войны или болезней, то сегодня причины несколько другие.

Я считаю, что не должно быть стереотипного подхода в таком вопросе. Соло-мам показывают в СМИ редко, а если показывают, то чаще, как бедных, нуждающихся или как протестную группу. Но ведь мама априори не может быть одинокой, поскольку у нее уже есть ребенок. Родитель, воспитывающий ребенка самостоятельно в наши дни, может быть в разводе, вдовым, изначально не в близких отношениях со вторым родителем, в конце концов, усыновить или удочерить ребенка, а также родить с помощью донорского материала или воспользоваться услугами суррогатной матери, - считает Динара Кусаин.

Тем не менее, у выросших в неполных семьях людей модель поведения может сохраняться, поэтому нет ничего удивительного в том, что девушка, выросшая в семье без отца, сама может стать соло-мамой.

Такая модель может сохраняться. Это видно на примере некоторых семей, где женщины остаются без мужей из поколения в поколение. Причем не обязательно, что, к примеру, бабушка развелась. Может быть, дедушка умер или погиб на войне. А бабушке осталась одинокой и в глубокой скорби непринятия смерти любимого. Страх потери любимого она бессознательно транслирует дочери. И вырастая с этим страхом, дочь заводит семью, а страх смерти любимого неосознанно толкает ее на развод по разным причинам. Внучка уже живет с наслоением чувств бабушки и мамы, ей втройне сложно построить счастливую семью. Сюда же включаются и состояние девочек воспитанных без отцов. Которые просто не получили базовые навыки общения с противоположным полом. Коктейль из страхов, разочарований и обид будет создавать напряжение, даже если на самом деле есть любовь и партнер вполне себе хороший, - отмечает специалист эриксоновского гипноза, расстановщик, инструктор "Холистической гармонизации судьбы" Эльмира Касымбекова.

Что касается мальчиков, то особенно единственные мальчики страдают в связи с разводом, поскольку мама переносит свою нерастраченную любовь на сына, из-за чего велик риск, что он вырастет и остается "маменькиным сыночком", всю жизнь продолжая служить ей лекарством от ее душевной боли и одиночества.

Моя специализация как раз работа с программами Рода. Ребенку, конечно, важно присутствие обоих родителей и их безусловная любовь к нему, даже в случае развода. Но семья, где между родителями нет уважения и любви, травмирует не меньше, а иногда даже глубже. Дети чувствуют фальшь. Ребенок вырастает с ощущением "лучше быть одному, чем такую семью". Хорошо, что сейчас людей, работающих над своими проблемами, многие их которых родом из детства, становится больше. Значит есть надежда на, то что и их дети не будут нести груз родительских травм, и меньше получат травм сами, - пояснила Эльмира Касымбекова.

Прогнозировать, в какую сторону "качнет маятник", и каких семей станет больше в будущем, не берется никто.

Модель поведения у человека из неполной семьи может сохраняться ровно также, как соло-мамой или соло-папой могут стать любая другая женщина или любой другой мужчина, и по самому разному ряду причин, - заключила Динара Кусаин.

Самое главное всем нам помнить, что в семейных отношениях есть немало моментов, которые не верно трактовать категориями "правильно-не правильно". Другой вопрос, что можно увеличивать уровень толерантности общества за счет повышения образованности и улучшения социального положения каждого человека.

Альберт Ахметов

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