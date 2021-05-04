В Мехико рухнул метромост вместе с поездом

13 человек погибли.

В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли 13 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Соответствующую информацию распространили местные власти, передает zakon.kz.

Ранее издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы сообщило гибели шести человек и 80 пострадавших, пишет РИА "Новости"

Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом.

По информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня.

После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

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