В Казахстане приостановили процедуру банкротства предприятий и ИП до 1 июля

Вышло постановление правительства.

Правительство Казахстана приняло постановление от 23 апреля 2021 года "О приостановлении возбуждения процедуры банкротства", передает zakon.kz.

Приостановить до 1 июля 2021 года подачу в суд кредиторами в лице государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 4 марта 2021 года.

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