В Казахстане приостановили процедуру банкротства предприятий и ИП до 1 июля

Приложение zakon.kz
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Вышло постановление правительства.
Правительство Казахстана приняло постановление от 23 апреля 2021 года "О приостановлении возбуждения процедуры банкротства", передает zakon.kz.
Приостановить до 1 июля 2021 года подачу в суд кредиторами в лице государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - говорится в документе.
Постановление вводится в действие с 4 марта 2021 года.
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