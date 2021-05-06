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В Казахстане приостановили процедуру банкротства предприятий и ИП до 1 июля

Фото: inbussines.kz 6 мая 2021, 11:17

Вышло постановление правительства.

Правительство Казахстана приняло постановление от 23 апреля 2021 года "О приостановлении возбуждения процедуры банкротства", передает zakon.kz.

Приостановить до 1 июля 2021 года подачу в суд кредиторами в лице государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 4 марта 2021 года.

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