Американский институт внес Казахстан в 20-ку стран с наибольшим числом смертей от COVID-19

В списке 20 стран с наибольшим количеством смертей от COVID-19 Казахстан занял 20-ое место.

Во всем мире COVID-19 стал причиной примерно 6,9 миллиона смертей, что более чем вдвое превышает официальные цифры, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт IHME.

В Институте медицинских показателей и оценки (IHME) обнаружили, что смертность от COVID-19 значительно занижена почти в каждой стране.

С точки зрения общей смертности Латинская Америка, Центральная и Восточная Европа, а также Центральная Азия пострадали в наибольшей степени.

В списке 20 стран с наибольшим количеством смертей от COVID-19 Казахстан занял 20-ое место.

Согласно подсчетам института, с марта 2020 по май 2021 года в Казахстане от коронавируса умерли 81 696 человек, однако официально зарегистрировано всего 5 620 случаев с летальным исходом.

Ученые назвали несколько причин перехода к новому подходу оценки общей смертности от COVID-19.

Эти причины включают в себя тот факт, что возможности тестирования заметно различаются между странами и внутри стран.

Кроме того, во многих странах с высоким уровнем дохода случаи смерти от COVID-19 у пожилых людей, особенно в учреждениях длительного ухода, остались незарегистрированными в первые несколько месяцев пандемии.

В других странах, таких как Эквадор, Перу и Россия, расхождение между зарегистрированными смертями и анализами показателей смертности по сравнению с ожидаемыми прогнозами, иногда называемые “избыточной смертностью”, показывает, что общий уровень смертности от COVID-19 во много раз превышает официальные отчеты.

Кроме того, в списке 20 стран с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 на 100 000 человек, Казахстан занял 9-ое место.

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