Какие модели авто производит Казахстан? Официальные данные

Telegram-канал FINANCE.kz обратился с запросом в МИИР РК.

Telegram-канал FINANCE.kz обратился с запросом в Мининдустрии, чтобы узнать, какие модели автомобилей производят в Казахстане. По данным ведомства, в стране производят 167 моделей 22 брендов, передает zakon.kz.

Telegram-канал FINANCE.kz обратился с запросом в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы узнать, какие модели автомобилей производят в Казахстане. Основанием для запроса стала публикация в соцсетях. В ней выражалось сомнение, что в стране делают 167 моделей 22 брендов. Список авто был предоставлен официальным ресурсом.

В действительности, данные, озвученные ранее, являются достоверными. В республике, по данным ведомства, в 2020 году производили 167 моделей автомобилей 22 брендов. Из них 8 брендов и 39 моделей легковых автомобилей.

1. Chevrolet: Malibu, Niva, Tahoe, Tracker, Trailblazer, Traverse;

2. JAC: IEV7S, J7, S3, S5, S7, T6;

3. KIA: Cerato, Optima, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Sportage, K900;

4. Hyundai: ACCENT, Creta, Elantra, Santa Fe, Sonata ,Tucson;

5. Ravon: Nexia R3, R4;

6. Lada: 4х4, Granta, Largus, Vesta, Xray;

7. Skoda: Kodiaq, Octavia, Superb;

8. UAZ: Hunter, Pickup, Patriot.

Под сегментом коммерческих автомобилей (автобусы, грузовые автомобили, специальные и специализированные автомобили) попадают 16 брендов, включая 2 их вышеуказанных, и 128 моделей. Из них 80 моделей автомобилей КАМАЗ, JAC, MAN, Hyundai, IVECO, МАЗ, ГАЗ, Уаз, Урал, 39 моделей автобусов Yutong, Ankai, Daewoo и Golden Dragon и 9 моделей других брендов, - говорится в ответе МИИР РК.

FINANCE.kz призывает всех участников обсуждения отойти в сторону от хайпа и пользоваться здравым смыслом.

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