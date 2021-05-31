В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий

За годы репрессий в созданные на территории нашей страны лагеря было сослано свыше 5 млн человек.

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. Ежегодно, начиная с 1997 года, в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий, сообщает zakon.kz.

Любые революции проходят на волне популистских обещаний "всего и сразу", для того, чтобы достичь цели, революционеры обещают все мыслимые и немыслимые блага. Однако похмелье бывает жестоким и чем масштабнее потрясение, тем горше бывает расплата за наивную доверчивость. Октябрьская революция пришла на волне большевистских лозунгов "Фабрики – рабочим, землю - крестьянам". Даже советские ученые признавали тот факт, что достичь уровня экономического, а особенно промышленного развития дореволюционного периода 1913 года, удалось только к концу 30-х. И то цена была ужасающая. Бесконечная борьба с инакомыслием, "закон о трех колосках", сроки за опоздание на работу, никак не похожи были на сказки о владении рабочими заводами, а крестьянами землей. А после указа об уничтожении неблагонадежных элементов, были ликвидированы целые прослойки людей, такие как купечество, казачество, зажиточное крестьянство, управленцы на промышленных предприятиях и даже многие видные революционеры. Революция пожирала и своих детей...

Казахстан – жертва террора

Весь Казахстан превратился в своего рода огромную тюрьму, ведь за годы репрессий в созданные на территории нашей страны лагеря было сослано свыше 5 миллионов человек. Причем, по другим данным, общее число осужденных значительно превосходит эту цифру. Но это не означает, что в Казахстан только ссылали людей. В самой республике в период с 1921 по 1954 годы было осуждено 100 тыс. человек, а 25 тыс. из них были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

К концу 20-х гг. государственная истерия дошла до предела. В 1928 г. начались массовые аресты бывших деятелей "Алаш Орды", в первую очередь таких видных лидеров как М. Дулатов, М. Жумабаев, Ж. Аймауытов.

Как и на территории всего Советского Союза, в Казахстане НКВД развернуло бурную деятельность. Были "выявлены" 183 различные структуры, с общим количеством "агентов" в 3720 человек. За 33 года с 1920 по 1953 около 110 тыс. человек были подвергнуты политическим репрессиям, около 18% всей казахстанской партийной организации были объявлены врагами народа.

В 1937-1938 гг. в национализме и шпионаже были обвинены А. Бокейханов, А. Байтурсунов, М. Дулатулы, А. Ермеков, Х. Досмухамедулы и многие другие видные деятели. В пик размаха репрессий в 1937 году в Казахстане количество арестованных достигло 105 тысяч человек, из которых порядка 22 тысяч были приговорены к расстрелу. Такое количество репрессированных для нашей небольшой по количеству населения республики нанесло непоправимый вред в демографическом и интеллектуальном потенциале.

ГУЛАГ в Казахстане

Одним из основных и наиболее бесчеловечных механизмов репрессий стало направление осужденных в так называемые исправительно-трудовые лагеря. В 1930-х эти лагеря начали действовать в полном режиме и до 1960-х годов входили в состав единой структуры - Главного управления лагерей и мест заключения, получившей зловещую аббревиатуру ГУЛАГ. По разным оценкам, с 1929 по 1953 годы через лагеря ГУЛАГа прошло более 14 млн человек, около 6-7 млн были депортированы и отправлены в ссылку в отдаленные районы Советского Союза, в том числе и в Казахстан. Единовременно численность заключенных варьировалась от полумиллиона в 1934 году до 1,7 млн человек – в 1953-м. История этих лагерей горькой солью въелась саму память земли, на которой они стояли.

Карлаг

На территории Казахстана находился один из самых крупных и страшных лагерей ГУЛАГа – Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, более известный как Карлаг. На протяжении почти 30 лет этот лагерь, простиравшийся на сотни километров и занимавший более 1,7 млн гектаров, принял за все время своего существования более 1 миллиона заключенных.

Численность заключенных в Карлаге в разные годы доходила до 65-75 тысяч человек, пик "загруженности" пришелся на 1949 год.

Решение о создании лагеря было принято в 1930 году, когда вышло Постановление СНК СССР "Об организации Казахского исправительно-трудового лагеря (КазИТЛАГ)". Через год было принято другое решение:

"Первое отделение "КазИТЛАГа" — совхоз "Гигант" … реорганизовать в Карагандинский отдельный исправительно-трудовой лагерь ОГПУ. Одной из целей организации Карлага было создание крупной продовольственной базы для развивающейся угольно-металлургической промышленности Центрального Казахстана.

На территории будущего лагеря в то время находилось 4 тысячи казахских юрт и 1200 дворов русских, немцев и украинцев. Началось принудительное выселение людей с обжитых местностей, которое совпало с раскулачиванием и конфискацией домашнего скота. Конфискованный скот передавался совхозу "Гигант". Потери среди местного населения, пострадавшего в результате этого выселения были огромны, люди умирали в дороге, погибали от болезней и от голода, лишившись источников пропитания…

Управление Карлага подчинялось только ГУЛАГу в Москве. Республиканские и областные партийные и советские органы влияния на деятельность лагеря практически не имели. По существу, это было государство в государстве. Среди заключенных Карлага были такие известные деятели советской эпохи как Лев Гумилев, Анатолий Марченко, Мария Капнист, Давид Выгодский, Владимир Михайлов.

С 1940 по 1950 годы в Карлаге умерло 10 000 заключенных. Чрезвычайно высокая смертность падает на 1943 год, когда ежемесячно умирало по сотне человек…

Не менее печально известен и Акмолинский лагерь жён изменников Родины, или сокращенно – Алжир, который с 1938 по 1953 годы был специальным отделением Карлага. Это был крупнейший советский женский лагерь. Через Алжир прошло около 20 тысяч осужденных женщин. В их числе: певица Лидия Русланова, актриса Татьяна Окуневская, писательница Галина Серебрякова, жены поэтов и писателей, в частности, Гульжамал Майлина, а также жены государственных деятелей Азиза Рыскулова, Гуляндам Ходжанова, Анна Каган, Фатима Османова, Елизавета Садвакасова и многие другие.

Степлаг

Еще одним печально известным лагерем Казахстана стал так называемый Степлаг, или Степной лагерь, управление которого располагалось в поселке Кенгир (сейчас он включен в черту г. Жезказган) Карагандинской области. Здесь находились в основном "политические" заключенные. Этот лагерь был создан на основе Джезказганского лагеря военнопленных, а в начале 1940-х на месте Степлага располагался Джезказганский исправительно-трудовой лагерь, сам же Степлаг, или как его еще называли Особлаг №4, начал функционировать с 1948 года. В нем постоянно находилось несколько тысяч заключенных, пик численности пришелся на 1950 год, когда число содержащихся в лагере приблизилось к 30 тыс. человек. Именно здесь отбывал свое заключение главный обличитель ГУЛАГа Александр Солженицин.

Если Карлаг специализировался в основном на сельском хозяйстве, то в Степлаге осужденные работали на медных и марганцевых рудниках и в угольных шахтах. Силами заключенных Степлага после войны было начато строительство обогатительной фабрики, ТЭЦ, плотины Кенгирского водохранилища и самого города Жезказгана.

В мае-июне 1954 Степлаг стал местом одного из самых известных и трагичных в истории ГУЛАГа восстаний – Кенгирского восстания заключенных. В Кенгире восставшие бастовали, взяв лагерь под свой контроль и требуя от администрации соблюдения их прав и наказания виновных в незаконных расстрелах. В восстании приняли участие около 5,2 тысяч заключённых, и 43% из них – женщины. Восстание продолжалось 40 дней, и было подавлено применением военной силы, включая танки, при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек.

Голод

В начале 1930-х годов Казахстан пережил одну из самых трагичных страниц в своей истории – Великий голод 1932-1933 гг. Несмотря на то, что голодомор в Казахстане считается частью общесоюзного голода, охватившего в этот период весь СССР в связи с политикой насильственной коллективизации, казахский народ пострадал от голода как никакой другой…

Голод 1932-1933 гг. принято иногда называть "голощекинским", в 1925–1927 годах известный большевистский руководитель Ф. И. Голощекин провел в Казахском крае так называемый "Малый Октябрь". У людей отнимали скот, имущество и под конвоем милиции направляли в "точки оседания", где люди просто умирали без средств к существованию. К 1933 году из 40 млн голов скота осталась примерно одна десятая часть.Казахский народ в результате постигшего республику в 1932–1933 годах голодомора понес тяжелейшие потери. От голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно высокого уровня смертности казахи потеряли 2 миллиона 400 тысяч человек – это 49% общей численности казахов в те годы.

Пытаясь избежать тяжелой участи, многие казахские семьи пытались откочевать с территории республики, Только с начала 1930 года до середины 1931 года с территории Казахстана откочевало почти 300 тысяч хозяйств. Большая часть бежавшего от советской власти населения перебралась на территорию Китая, Ирана и Афганистана. Всего за пределы республики в годы голода откочевал 1,3 млн человек, 670 тысяч из них безвозвратно.

Голод 1932–1933 годов разорил Казахстан, привел к невиданным жертвам и невосполнимым потерям. И вспоминая те годы, каждый житель Казахстана должен представлять себе масштабы этой трагедии и ее последствия для истории своей страны.

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