Российский рубль продолжает дорожать

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В обменниках стоимость рубля доходит до 6,19 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 425,48 тенге (+0,39) тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 6,1122 тенге (+0,0674).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,3-426,7 тенге, евро – по 494,1-496,1 тенге, российский рубль – по 6,13-6,19 тенге.
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