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Российский рубль продолжает дорожать

Фото: pixabay.com 26 октября 2021, 15:43

В обменниках стоимость рубля доходит до 6,19 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 425,48 тенге (+0,39) тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 6,1122 тенге (+0,0674).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,3-426,7 тенге, евро – по 494,1-496,1 тенге, российский рубль – по 6,13-6,19 тенге.

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