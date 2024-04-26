В Казахстане утвердили правила приобретения акций операторов связи

Постановлением правительства утверждены Правила согласования приобретения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, осуществляющей деятельность по управлению линии связи в качестве оператора, сообщает Zakon.kz.

Для согласования приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей или осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной или международной связи, заявитель направляет в уполномоченный орган ходатайство в бумажной или электронной форме доступными способами (через информационные системы, почтовые отправления, интернет-ресурсы государственного органа).

К ходатайству прилагаются следующие документы:

копии учредительных документов, устава юридического лица заявителя или группы заявителей, если приобретение акций, долей, паев осуществляется группой заявителей;

сведения об аффилированных лицах заявителя, осуществляющего приобретение акций, долей, паев. При согласовании приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи, группой заявителей сведения об аффилированных лицах представляются по каждому субъекту отдельно;

сведения о принадлежащих заявителю на момент подачи ходатайства акциях, долях, паях в уставном капитале (имуществе) операторов междугородной или международной связи, а также владельцев сети телекоммуникаций;

сведения о количестве (размере) и стоимости приобретаемых акций, долей, паев в уставном капитале (имуществе) оператора междугородной или международной связи или владельца сети телекоммуникаций;

проект договора, на основании которого будет совершена сделка по согласованию приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10 голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей или осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной или международной связи;

договор о совместной хозяйственной деятельности участников консорциума (при участии в консорциуме).

Сведения, представляемые в уполномоченный орган, удостоверяются подписью заявителя или руководителя группы заявителей.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты поступления ходатайства с приложенными документами проверяет их полноту.

При предоставлении заявителем неполного пакета документов или документов c истекшим сроком действия уполномоченный орган направляет заявителю письмо с указанием недостающих документов.

Предусматривается, что ходатайство рассматривается уполномоченным органом в течение 20-ти рабочих дней. При этом датой поступления документов считается дата получения уполномоченным органом полного пакета документов.



Наличие в предоставляемых документах и сведениях коммерческой, служебной и иной охраняемой законами РК тайны не может служить основанием для отказа в их предоставлении уполномоченному органу.

При наличии в предоставленных документах сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законами тайну, заявитель представляет исчерпывающий перечень таких сведений.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты поступления ходатайства направляет копии ходатайства и всех приложенных к нему документов в органы национальной безопасности.

Органы национальной безопасности в течение десяти рабочих дней с даты получения копии ходатайства с приложенными копиями документов от уполномоченного органа направляют в уполномоченный орган письмо о согласовании предполагаемой сделки или соответствующий мотивированный отказ.

По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченный орган направляет письмо заявителю о согласовании сделки или мотивированный отказ в согласовании приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей или осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной или международной связи, в следующих случаях:

предоставленные документы являются недостоверными;

в результате совершения сделки возникнет преобладающее участие заявителя (группы заявителей) в управлении операторами междугородной или международной связи, создающее угрозу национальной безопасности республики.

Решение о согласовании приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей или осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной или международной связи, принимается уполномоченным органом с последующим уведомлением органов национальной безопасности.

Сделки, совершенные заявителями без согласования с уполномоченным органом, а также органами национальной безопасности, признаются недействительными.

Постановление вводится в действие с 6 мая 2024 года.