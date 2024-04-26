Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выступил с заявлением. Специалисты детально рассказали, как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению за 26 апреля 2024 года, если регулятор отзовет лицензию у банка, то КФГД возвращает вкладчикам деньги, которые были размещены на вкладах, счетах, платежных карточках в пределах максимальной суммы гарантийного возмещения:

по сберегательным депозитам в тенге – 20 млн тенге;

по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге – 10 млн тенге;

по карточкам, счетам и депозитам в инвалюте – 5 млн тенге.

Кроме того, в случае, когда в одном банке размещено несколько депозитов, различных по видам и валюте, при страховом случае гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам с учетом лимитов по каждому виду вклада.

Выплата гарантии в таком случае не превышает предельную сумму возмещения – 20 млн тенге.

Итак, как будет осуществляться выплата гарантийного возмещения, если банк лишат лицензии:



прием заявлений на выплату возмещения начинается не позднее 35 рабочих дней. КФГД в течение 30 рабочих дней с даты лишения банка лицензии в обязательном порядке через республиканские печатные издания, свой официальный сайт и СМИ информирует население о дате начала выплат с указанием банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, а также о периоде и местах выплаты;

заявления на выплату принимаются в течение одного года. Если вкладчики не обратились за возмещением, то невостребованные ими суммы будут переведены на их индивидуальные счета в ЕНПФ. Здесь стоит подчеркнуть, что несмотря на это, вкладчики имеют право подать заявление на выплату, если установленный срок выплат был пропущен по уважительной причине.

Примечательно, что на сегодняшний день КФГД гарантированы:

сберегательные, срочные и несрочные депозиты (согласно классификации КФГД); депозиты до востребования; условные депозиты; вклады в системе жилстройсбережений; образовательные вклады с премией государства AQYL; деньги на текущих счетах и платежных карточках; начисленное вознаграждение по депозитам.

В свою очередь защите не подлежат:

металлические счета физических лиц; деньги и ценности, размещенные в банковских ячейках; депозитные сертификаты; депозиты юридических лиц; депозиты, размещенные в исламских банках, в том числе в филиалах иностранных исламских банков, открытых на территории Казахстана.

Казахстанцам напоминают, что для защиты в банках своих сбережений заключать отдельный договор не нужно. Денежные средства подпадают под защиту КФГД автоматически с момента открытия счета (вклада).

"Со второго полугодия 2023 года казахстанцы могут видеть ключевые условия своего счета (вклада) до заключения банковского договора. Среди них максимальная сумма гарантийного возмещения по конкретному банковскому продукту, его вид, валюта и условия изъятия средств. Такая информация отображается банками в отдельном документе, подписываемом клиентом при заключении договора банковского счета (вклада), вне зависимости от способа обращения клиента (онлайн – через мобильное приложение/сайт банка, письменно – в его отделениях)". Председатель КФГД Адиль Утембаев

Стоит отметить, что в Казахстане с января 2024 года изменилось регулирование ставок по депозитам физических лиц. Реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженных рискам ликвидности и, соответственно, склонных к проведению агрессивной депозитной политики.

