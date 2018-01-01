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Число заболевших коронавирусом увеличилось в Казахстане
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Жесткий карантин в Казахстане возможен
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Снижение суточного прироста заражений COVID-19 зафиксировали в РК
9
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Что изменится в пенсионной системе, рассказали в Минтруда
6
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Сразу 8 регионов Казахстана попали в "красную" зону
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Алматы в "красной зоне". Бекшин прокомментировал ситуацию
4
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Самые частые ошибки держателей банковских карт назвал эксперт
1
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Токаев поручил создать новое Агентство
30
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Назван один из владельцев "дворца Путина"
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Мнение риелтора: когда стоит купить жилье на пенсионные накопления
10
17528
90-летний актер стал отцом в 6-й раз
6
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Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
8
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Дядя Миша. Стали известны подробности жизни Михаила Ефремова в колонии
4
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Навальный, рубль и тенге. Чего ждать при Байдене
70
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WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей за последние 3 недели
9
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Украина, Навальный, хакеры и награда за солдат США – о чем Байден говорил с Путиным
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Депутаты призывают снизить пенсионный возраст до 60 лет
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Бекшин: К сожалению, у части наших граждан достаточно средств для путешествий
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Изнасилование подростка в бане – видео снято в Республике Алтай
8
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Звезду 90-х нашли мертвой рядом со своим домом в Москве
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Домены "kz" вне Казахстана отключат с 1 февраля
18
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Таразский полицейский проклял остановленного водителя
13
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Казахстанцам отказывают в снятии пенсионных накоплений. Почему?
8
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Роза Рымбаева раскритиковала вкус некоторых казахстанцев
13
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Алматинцы вынуждены штурмовать переполненные автобусы
10
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Скот гибнет в глубоких ямах на полях в Туркестанской области
5
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В Турции нашли способ уничтожения коронавируса за минуту
10
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Карантин могут усилить в Алматы
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Астролог предсказала трем знакам зодиака окончание черной полосы в феврале
2
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iPhone 12 признан опасным для здоровья
2
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Нигматулин о новом законопроекте: Появляются действенные механизмы противодействия автоуго...
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Почему не стоит отказываться от кофе
6
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Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью
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Квитанции с огромными суммами за тепло возмутили депутатов
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Глава МВД рассказал о схемах с авто-двойниками
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Несовершеннолетнего мальчика насиловали в бане
12
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Названа средняя сумма снятия пенсионных накоплений
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Aktau Riviera: как стать владельцем виллы на Каспийском побережье
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Электроэнергия подорожала в Казахстане
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В каком случае в Казахстане снова введут жесткий карантин
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Время для покупки долларов назвал аналитик
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ФСБ объяснила, почему нельзя летать над "дворцом Путина"
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Тарифы на комуслуги утверждены в Алматы
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Расширенное заседание Правительства под председательством Токаева. Текстовая трансляция
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Рост смертей от коронавируса и случаев пневмонии зафиксирован в Казахстане
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Девушка стеснялась своей болезни и умерла на праздновании своего дня рождения
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Принудительной вакцинации не будет - спикер Сената
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В Шымкенте зацвели подснежники
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Вакцинация от Covid-19 будет бесплатной для всех граждан Казахстана
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Студент нашел клад "Орел и Решка" в Алматы
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