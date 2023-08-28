Что влияет на качество мобильной связи, рассказали телеком операторы

По словам участников сессии требования абонентов к качеству связи выросли по трем причинам. Первая – история с пандемией. Казахстан во время пандемии был уникальным примером того, как все школьники ушли на онлайн обучение на год.

Спикер подчеркнул, что, с точки зрения инфраструктуры, в тот период операторами была проделана огромная работа. Да и подход к ней серьезно изменился: бизнес превратился в социально необходимый продукт, покрытие понадобилось буквально везде. Председатель правления ОЮЛ "Международная ассоциация кабельных операторов "Азия" Антон Шин подтвердил, что без необходимой инфраструктуры телефон будет лишь прибором. При этом операторы связи должны понимать, что они важная, но всего лишь составная часть большой и сложной инфраструктуры, которая представляет из себя телекоммуникационная отрасль, а это магистральные и международные операторы связи, сервисы хранения данных и т.д.





Вторая причина – январские события, когда страна осталась без доступа к мобильному интернету и абоненты осознали насколько критичен вопрос стабильного доступа к интернет-связи. Третья – уровень цифровизации в стране. Казахстанцы могут позволить себе забыть, как выглядят бумажные деньги, оплачивая все с телефона. Все эти составляющие радикально изменили ожидания от сервиса мобильной связи.





В продолжение темы высокого значения отрасли участники сессии рассказали о реализованной в Казахстане программе "250+". В 2020 году МЦРИАП совместно с Министерством финансов предложило использовать выплаты за радиочастоты, которые операторы платят государству, на широкополосное мобильное покрытие в селах с населением в 250 жителей. Важность этого проекта в том, что финансировать этот проект самостоятельно операторы не смогут из-за низкой рентабельности – миллиарды тенге инвестиций никогда не окупятся. В результате с 2021 года в рамках проекта мобильным интернетом обеспечено более 1,5 тыс. населенных пунктов. Большее количество подобных инициатив позволит быстрее покрыть оставшиеся населенные пункты.





Затрагивая сложности покрытия сельских населенных пунктов, на сессии обсудили и вызовы, с которыми сталкиваются операторы при строительстве. Месяцы оформления разрешительных документов, отсутствие земли под базовые станции в городах, протесты местных жителей – все эти факторы не позволяют расширять мобильную сеть также быстро, как этого требует растущее потребление.

Решит ли вопросы с качеством связи новая технология 5G? CEO Beeline Казахстан выразил сомнение: