Как заработал свое миллиардное состояние Илон Маск

Илон Маск сейчас занимает первое место в списке Forbes – его состояние оценивается в 447 млрд долларов. Как миллиардер заработал свои первые деньги, как прошли его школьные годы и почему он был вынужден жить в офисе своей первой компании, сообщает Zakon.kz.

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в столице Южно-Африканской Республики – Претории. Родители Маска развелись, когда ему не было и 10 лет. Он вместе с матерью, братом и сестрой переехал в Дурбан – третий по численности город ЮАР. Но уже через два года Маск вернулся к отцу в Преторию. Свою любовь к инженерии Маск связывает с тем, что отец учил его делать все своими руками. Илон с юных лет неплохо разбирался в сантехнике и электричестве, а также понимал основы строительного дела.

Фото: Facebook/Maye Musk

В школе маленькому Маску приходилось непросто. Одноклассники постоянно издевались над застенчивым парнем, который любил читать и совсем не имел друзей. Однажды его до такой степени сильно избили, что он долгое время пролежал в больнице. После этого случая родители Илона перевели его в другую школу, там к нему относились получше.

Фото: Facebook/Maye Musk

В 17 лет, чтобы не проходить военную службу в Южной Африке, Маск переехал к родственникам в Канаду. Позднее он получил высшее образование в США, стал бакалавром по экономике и физике.

Как Маск заработал первые деньги

Свои первые деньги Илон Маск заработал в 12 лет. Помог ему в этом подарок отца – 8-битный компьютер. Илон написал видеоигру под названием Blastar, в которой игроки должны были уничтожать инопланетные корабли. Свою разработку Маск продал в журнал PC и Office Technology за 500 долларов.

Перед учебой в университете Маск стажировался у главы Банка Новой Шотландии – Питера Николсона. Во время практики подросток получал 14 долларов в час.

В студенческие годы Илон продавал компьютеры и их комплектующие прямо в своей комнате в общежитии.

От бездомного до миллиардера

После учебы в университете Маск продолжил заниматься предпринимательством. В 1995 году он вместе со своим братом основал компанию Zip2, которая предоставляла лицензированное программное обеспечение газетам. На тот момент у молодого предпринимателя не было денег на съем жилья. Маск был вынужден жить в офисе компании, а принимать душ в приюте для бездомных. Однако, преодолев все трудности, он все-таки смог сделать свою первую компанию очень успешной. В 1999 году ее приобрела фирма Compaq за 307 млн долларов.

Фото: Facebook/Maye Musk

Следующий шаг к большим деньгам и мировой славе Илон Маск сделал в 1999 году. Тогда он основал компанию X.com, онлайн-платежную платформу. Позже X.com объединилась с Confinity, и компания была переименована в PayPal. В 2002 году PayPal была приобретена eBay за 1,5 млрд долларов в акциях, и Маск получил около 165 млн долларов.

В 2002 году миллионер основал компанию Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, с целью снижения стоимости космических полетов и создания колонии на Марсе. SpaceX добилась успеха во многих своих идеях, включая первый частный космический корабль, который доставил груз на Международную космическую станцию.

Фото: flickr

В 2004 году Маск стал одним из первых инвесторов и председателем совета директоров Tesla Motors, позже став ее генеральным директором и главным инженером. Под его руководством Tesla превратилась в ведущего производителя электромобилей в мире.

Фото: flickr

В 2016 году Маск основал Neuralink, компанию, которая занимается разработкой нейротехнологий для интеграции человеческого мозга с компьютерами.

В 2022 году Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов, которую переименовал в Х.

Какое состояние имеет Илон Маск сейчас

На данный момент богатейший человек мира является соучредителем шести компаний, включая производителя электромобилей Tesla, ракетостроителя SpaceX и стартап по прокладке тоннелей Boring Company. Общее состояние предпринимателя оценивается в 447 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что инвесторы рассчитывают и на дальнейший рост активов Илона Маска за счет его близости к Белому дому и возможности влиять на решения администрации в ключевых сферах – например, в освоении космоса. После прошедших выборов президента США состояние бизнесмена выросло на 136 млрд долларов. За пять недель, прошедших после избрания Дональда Трампа на второй срок, акции Tesla подорожали на 65%. Кроме того, проект Маска в сфере искусственного интеллекта xAI в ходе нового инвестиционного раунда достиг оценки в 50 млрд долларов. Экономисты считают, что такими темпами Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже к 2027 году.