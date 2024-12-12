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Экономика и бизнес

В Костанайской области агропромышленный комплекс станет одной из основных движущих сил экономического роста

Агропромышленный комплекс, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:50 Фото: primeminister.kz
В этом году аграрии региона собрали 6 млн тонн зерна. В области планомерно исполняется поручение главы государства об увеличении доли переработанной продукции в АПК до 70% в течение трех лет.

В ближайшей перспективе – все, что выращивается и производится в регионе, будет перерабатываться до конечного продукта, увеличивая его стоимость. Об этом говорят новые проекты, которые начали работать в этом направлении.

Так, в 2023 году начал работу завод по переработке бобовых культур ТОО "Кайдзен" мощностью 170 тысяч тонн продукции в год, а также завод по производству сухого кобыльего молока.

В скором времени будет открыт комплекс по производству 10 новых видов сыров мощностью 10 тысяч тонн готовой продукции в год. С запуском завода доля переработанного молока в области достигнет 60%.

Также дан старт строительству новой фабрики по производству кондитерских изделий на базе АО "Баян Сулу".

До 2023 года современные молочнотоварные фермы (МТФ) в районах области практически не строили. А в этом году возводят сразу шесть МТФ (вместимость 4,3 тысячи голов). Инвестиции составили 23 млрд тенге. Это позволит на треть увеличить производство продукции и обеспечит загрузку молокоперерабатывающих предприятий до 86%. Что также крайне важно – обеспечит круглогодичную занятость сельского населения. В планах – строить ежегодно до 10 МТФ вместимостью от 400 голов. Важно отметить и то, что это уже МТФ самые передовые и высокотехнологичные. Современное все: начиная от проекта и строительных материалов, заканчивая оборудованием и цифровизацией технологического процесса.

Продолжается работа по привлечению новых инвесторов, способных организовать полный цикл переработки культур, выращиваемых в области. Завершено строительство мельничного комплекса ТОО "Аруана-2010".

Запланировано строительство завода по переработке бобовых культур полного цикла с привлечением крупного турецкого холдинга ТОО "АС Agro". Инвестиции – 24 млрд тенге, 70 рабочих мест.

Также готовится к старту проект ТОО "Kostanai Grain Industry" по глубокой переработке зерна с получением крахмала, сиропов, глютена, биоэтанола, аминокислот и других видов продукции.

Стоимость проекта – 70 млрд тенге, будет создано 650 рабочих мест. Инвестору уже предоставлен земельный участок, идут инжиниринговые мероприятия.

Выход на полную мощность запланированных проектов поможет достигнуть ожидаемого эффекта и позволит нашей области стать центром переработки сельхозпродукции в стране.

Айсулу Омарова
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