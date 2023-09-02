Акимы будут заинтересованы в развитии МСБ: эксперт о децентрализации бюджетной и налоговой политики

В ежегодном послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет проведена децентрализация бюджетной и налоговой политики. Насколько эта мера позволит перестроить экономику, выяснял Zakon.kz.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев считает, что озвученная президентом мера децентрализации бюджетной и налоговой политики позволит структурно перестроить экономику. Сегодня она нужна как воздух, потому что именно децентрализация налоговой и бюджетной политики поможет местной власти повысить свою самостоятельность.



"Это позволит местным властями формировать и распределять бюджет, исходя из потребностей, исходя из стратегического видения на местах, потому что центр не всегда понимает и детально знает, что реально происходит в областях и районах, какие там общественные запросы и первостепенные проблемы. Особенно правительство, которое пишет программы и занимается, в том числе экономическим, бюджетным и налоговым планированием, не выходя в поле. И поэтому это крайне необходимая мера, которая отвечает духу демократизации системы государственного управления в целом". Уразгали Сельтеев

Эксперт считает, что когда частично передаются какие-то полномочия, то в результате получаются некие полумеры, от которых нет должного эффекта. Сейчас же осуществляется достаточно кардинальный шаг. Раньше этого не делали, потому что было предубеждение, что центр может потерять контроль над регионами.

"В любом случае сейчас нет эффективной системы мониторинга и контроля со стороны центра за процессом управления экономическими процессами в регионах. Поэтому самый правильный путь – это децентрализация бюджетной и налоговой политики. Если бюджеты будут формироваться на местах и налоги будут оставаться на своих территориях, то у акимов будет больше заинтересованности работать эффективнее. Резко повысится мотивация для создания всесторонних условий для развития малого и среднего бизнеса. Ведь новые предприятия – это уже не только рабочие места, но и налоги, которые будут идти в местную казну. При этом главное, чтобы местная общественность обеспечивала должный контроль за использованием этих денег". Уразгали Сельтеев

Директор института евразийской интеграции напомнил, что в РК уже в следующем году пройдут прямые выборы акимов районов и городов, и это хорошо, что у местной власти появляется и политическая и экономическая самостоятельность. И вместе с этим появляется реальная подотчетность перед жителями, а не перед вышестоящим руководством. Эксперт считает, что это одна из ключевых, самых прогрессивных мер в послании.

По его мнению, основной вектор в послании направлен на повышение доли обрабатывающей промышленности. Важно, что определили 15 крупных промышленных проектов. Но в тоже время он надеется, что за ними уже стоит строительство каких-то новых заводов, крупных фабрик, комбинатов, потому что именно этого в последние годы в стране не было.

"Единственное меня смущает, что стратегическую задачу по переходу на глубокую переработку сырья будет выполнить непросто. Пока непонятно, каким образом правительство заставит крупные финансово-промышленные группы делать это. Нужно ужесточать закреплять новые правила игры. Все предыдущие годы крупные промышленные компании занимались лишь имитацией процесса по развитию обрабатывающего сектора. На деле экспортерам гораздо выгоднее сразу отправлять сырье в зарубежные страны". Уразгали Сельтеев

Спикер считает, что для эффективного развития экономики Казахстана значительная часть сырья должна оставаться на внутреннем рынке, чтобы у малого и среднего бизнеса появился доступ к нему. И только так в стране будет развиваться МСБ в промышленном секторе. Эксперт также предположил, что имеются риски срыва реализации этого механизма, потому что есть финансово-промышленные группы, которые могут саботировать это требование.

"Промышленным гигантам был дан сигнал о том, что будет проводиться технологический и экологический аудит. Это нужно было сделать давно. В послании такие проверки предусмотрены каждые пять лет, но я считаю, что это нужно проводить чаще. И надо законодательно ужесточать меры, потому что, к сожалению, промышленные гиганты продолжат и дальше выкачивать ресурсы. Хотя они должны соразмерно тому, сколько добыли, вкладывать в социально-экономическое развитие тех регионов, где они работают". Уразгали Сельтеев

Также, по словам эксперта, новые меры в АПК несут в себе старые риски. К примеру, в сфере субсидирования сельского хозяйства. Если не будет жесткого контроля со стороны Агентства по финмониторингу, Счетного комитета, Антикора, если процессы не будут максимально прозрачными, и бизнес не будет видеть, как распределяются эти деньги, то снова на местах акимы раздадут субсидии своему пулу предпринимателей.