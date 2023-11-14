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Саудовская Аравия поможет построить ветровую электростанцию в Жетысуской области

Саудовская Аравия поможет построить ветровую электростанцию в Казахстане Фото: akorda.kz
Казахстан и Саудовская Аравия планируют реализовать совместный инвестпроект по строительству ветровой электростанции в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 14 ноября, реализацию новых совместных инвестпроектов с королевством Саудовской Аравии обсудили на совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Ветровую электростанцию в Жетысуской области мощностью 1 ГВт планируют начать строить в 2025 году с привлечением саудовских инвесторов. Сейчас проект находится на стадии подготовки. Алихан Смаилов поручил ускорить административные процедуры и проработать необходимые решения со стороны центральных государственных органов для его реализации.


"На совещании также рассмотрели вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии", – сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр поручил активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии. Он рекомендовал МИД РК и дипломатическому представительству Казахстана в Джидде, нацкомпании Kazakh Invest и другим заинтересованным госорганам и организациям изучить возможности сотрудничества с бизнес-сообществом королевства. Кроме того, Алихан Смаилов дал поручение организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

О том, в каких сферах могут сотрудничать Казахстан и Саудовская Аравия, читайте здесь.

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