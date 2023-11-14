Железную дорогу в обход Алматы начали строить в Алматинской области

Новую железнодорожную линию в обход станции Алматы начали строить в Алматинской области. Проект реализуют в рамках поручения президента, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 14 ноября, церемонию закладки первого звена нового железнодорожного полотна посетил премьер-министр Алихан Смаилов. Он отметил, что железнодорожный маршрут, проходящий через пограничный переход Алтынколь – Хоргос, в последние годы динамично развивается.





Фото: primeminister.kz

"На данном транзитном коридоре Алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов", – подчеркнул глава правительства.

Алихан Смаилов отметил, что объем грузовых железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысил исторический максимум и составил более 23 млн тонн. С начала 2023 года этот показатель вырос еще на 22%. Поэтому железнодорожный узел Алматы испытывает повышенную нагрузку. За счет строительства обходного пути удастся переориентировать грузопоток на новую линию Жетыген – Казыбек бек, минуя станцию Алматы. Новая ветка снизит нагрузку на Алматинский узел на 40%, а время доставки грузов сократится.





Фото: primeminister.kz

В рамках проекта проложат 130 км железной дороги, построят три новые станции, 13 мостов, пять железнодорожных путепроводов и один автомобильный. Шпалы, рельсы, трансформаторы, песок, щебень и прочие материалы для строительства дороги предоставят местные компании. Доля местного содержания составит не менее 85%. В строительстве задействуют 1400 человек, а эксплуатировать линию будут около 500 работников.



Заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Канат Альмагамбетов отметил, что сейчас грузы на железнодорожном узле Алматы задерживают на полтора-два дня, но благодаря появлению обходной дороги сроки их доставки значительно сократятся.





Фото: primeminister.kz

"Я думаю, это сразу почувствуют все грузоотправители и грузополучатели, которые здесь обслуживаются. Эта работа ведется в рамках реализации Послания президента в части развития транспортно-логистических возможностей Казахстана", – сказал Канат Альмагамбетов.

По словам представителя КТЖ, новая ж/д линия ускорит пропуск транзитных грузов, отправляющихся в Центральную Азию, Европу и порты Каспийского моря.

Строительство обводной линии железной дороги в обход станции Алматы анонсировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в 2022 году.