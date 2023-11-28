Международные аналитики оценили рейтинг "Казахтелеком"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" на уровне ВВ+ с прогнозом "Стабильный". Zakon.kz расскажет, как эксперты оценивают перспективы казахстанской телекоммуникационной компании.

В рейтинговом агентстве отметили, что из-за хорошей генерации операционных денег и значительных остатков средств, потребности компании во внешнем финансировании будут ограниченными благодаря крупным инвестициям в развитие сети стандарта 5G в 2023-2025 годах. Это позволит сохранить долговую нагрузку группы компаний "Казахтелеком" на приемлемом уровне для текущего рейтинга.

Аналитики обозначили, что после стабильных результатов компании за девять месяцев этого года повышен прогноз по консолидированной выручке "Казахтелеком". Прирост сделан с учетом того, что компания выступает на рынке в качестве доминирующего игрока.

"Доминирующие позиции "Казахтелекома" на рынке фиксированного широкополосного доступа в интернет (64% рынка) дают ей значительное конкурентное преимущество перед другими операторами. Компания не уступает ведущие позиции на рынке мобильной связи, вследствие изменения своей стратегии, направленной на более сильную ориентацию на клиентов с большими пакетами услуг или более дорогими подписками", – говорится в тексте рейтинга.

В прошлом году агентство S&P Global Ratings также оценивало рейтинг компании как "Стабильный", спрогнозировав дальнейший органический рост выручки и признав значительный запас финансовой устойчивости группы "Казахтелеком". Тогда эксперты считали, что даже при ослаблении экономической ситуации в Казахстане и ухудшении внешних условий, сильное положение компании на рынке и текущий низкий уровень долговой нагрузки в сочетании с гибкостью компании в области капитальных затрат, обеспечат ей защиту.

"В этом году, по результатам сложенным за девять месяцев, выручка группы увеличилась на 30 млрд тенге и превысила 504 млрд тенге (475 млрд тенге по итогам девяти месяцев 2022 года). Рост обеспечен благодаря увеличению доходов как в сегменте фиксированной связи, так и в сегменте мобильной связи. Показатель EBITDA улучшился на 3,2%, а его рентабельность по отношению к выручке составила 46,5%. Чистая прибыль также выросла и составила 89,3 млрд тенге (88,7 млрд тенге по итогам девяти месяцев 2022 года). Полученные результаты подтверждают эффективность выбранной стратегии. Для нас важно, что такого же мнения придерживаются аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings, особенно принимая во внимание их независимость и международную экспертизу. Мы уделяем большое внимание вопросам финансовой устойчивости, поскольку понимаем, что это основа долгосрочного развития и роста компании". Главный финансовый директор "Казахтелеком" Людмила Атамуратова

В S&P прогнозируют, что в 2023-2025 годы консолидированная рентабельность по EBITDA снизится до 40%, что обусловлено значительной индексацией базовой заработной платы и высокими темпами инфляции. Однако этот уровень рентабельности средним показателем среди сопоставимых компаний, ведущих деятельность в сфере коммуникаций.

Текущий кредитный рейтинг "Казахтелеком", присвоенный агентством Fitch Ratings и подтвержденный в декабре 2022 года, находится на уровне "BBB-" со "Стабильным" прогнозом.