На 7,7 процента выросла экономика ВКО за первый квартал

На очередной XIII сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата VII созыва подвели итоги реализации Плана развития региона и исполнения облбюджета.

Как пишет Altainews.kz, по итогам прошлого года показатели социально-экономического развития имеют положительную динамику. Так, экономика региона выросла на три процента, валовый региональный продукт – на 14 процентов.

Фото: пресс-центр ВКО

"За первый квартал этого года экономика выросла на 7,7 процента при среднереспубликанском 4,7. Объемы промышленной продукции увеличились на 4 процента, инвестиции – на 14, ввод жилья – на 10 процентов". Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что за прошлый год в бюджет региона поступило 485,9 млрд тенге доходов.