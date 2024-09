Строительство в Казахстане продолжает расти. А как дела с материалами?

Строительный сектор Казахстана остается одной из самых стабильных отраслей в экономике, показывая рост показателей, с одной стороны, и стимулируя смежные отрасли, с другой.

Все это подтверждается статистикой: только с января по июль в стране ввели в эксплуатацию 8,9 млн квадратных метров нового жилья, что на 4,2% больше, чем за такой же период 2023 года. В целом же перед отраслью стоит задача до конца текущего года достичь показателя в 18 млн квадратных метров, превзойдя прошлогодние 15,5 млн.

В денежном же выражении цифры следующие: 3,35 трлн тенге оказанных строительных работ и услуг за первые семь месяцев 2024-го, и здесь прирост составил 8,7% в сравнении с 2023-м.

На этом фоне особую важность приобретают отраслевые мероприятия, где представители государства и бизнеса могут обсудить текущее состояние отрасли и ее перспективы, а также наладить деловые контакты. Центральные среди них в Казахстане – это строительная и интерьерная выставка KazBuild 2024 и выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники и вентиляции Aquatherm Almaty 2024. Они пройдут с 4 по 6 сентября в выставочном центре "Атакент".

По данным организаторов мероприятий, состав их участников в этом году вновь показал значительный рост. И это неслучайно – строительство, а значит и вспомогательные отрасли активно развиваются, что приводит к растущему количеству ее казахстанских и иностранных игроков.

Так, Айрис Чен из провинции Чжэцзяна (Китай) отмечает, что "в последние годы Казахстан развивался очень быстрыми темпами, и индустрия строительных материалов и систем кондиционирования воздуха представляет собой прекрасную возможность для Чжэцзяна, крупной провинции, экспортирующей строительные материалы". Этот регион КНР придает особое значение развитию экспорта строительных материалов, систем кондиционирования и сантехники, и в этом плане Казахстан является для производителей "лучшим рынком в Центральной Азии". Производители надеются, что "Чжэцзян сделал все, что нужно" и сможет поставлять самую высококачественную продукцию в Казахстан.

Фото: ITECA

Для китайских производителей выставки KazBuild и Aquatherm Almaty представляют хорошие возможности для поиска новых партнеров. К примеру, компания Kamioka Technology предоставляет экспертизу по газовым решениям. Они уже 20 лет производят воздушные компрессоры, мойки высокого давления, осушители воздуха и генераторы азота.

Всего же общее количество участников выставок в 2024 году достигло 531, они представляют 30 стран мира. В их числе не только Казахстан, но и Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Польша, ОАЭ, Россия, Узбекистан, Южная Корея и многие другие. Вместе они в рамках экспозиции представят посетителям свои строительные материалы и оборудование, отделочные материалы и интерьерные решения, оконные и профильные технологии, а также керамику и камень, а также оборудование для систем отопления, водоснабжения и вентиляции.

Стоит отметить, что в этом году экспозиция расширилась, и помимо традиционных трех павильонов и уличной площади, добавился новый павильон, включающий стенды производителей из Чжэцзяна (Китай). В экспозиции принимают участие такие компании, как Zhejiang Kamioka Technology Co., Ltd., Hangzhou Zhijiang Silicone Chemical Co., Ltd., Zhengyang Technology Co., Ltd. и Taizhou Zhuoxin Plastic Co., Ltd. В этом году Китай выступает страной-партнером выставок. Также посетителям представят расширенную экспозицию сектора оконных и профильных технологий, где будут представлены более 20 компаний.

Кроме того, уже традиционной стала насыщенная деловая программа. Центральной ее частью станет пленарная сессия на тему "Тенденции строительной отрасли Казахстана: BIM-технологии, искусственный интеллект и сейсмостойкое проектирование". На ее площадке представители Минпромышленности и строительства, проектных институтов и отраслевых ассоциаций обсудят актуальные тренды в строительстве.

Фото: ITECA

Параллельно с этим профильные ассоциации, такие как Японская ассоциация ROTOBO, Союз Архитекторов, Национальная ассоциация проектировщиков и Professional TANU Association, а также участники проведут собственные семинары. На них эксперты поделятся своими знаниями и опытом, пройдут обучающие мастер-классы и 2-й Чемпионат Монтажников "Технарь PRO Казахстан".

Строительная отрасль Казахстана в целом привлекает все больше предпринимателей к работе в стране. И крупные отраслевые выставки на этом фоне становятся центром притяжения для поиска новых партнеров и диалога, стимулируя рост показателей в секторе строительства.

Посетить выставку можно, пройдя предварительную регистрацию на сайте.