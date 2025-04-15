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Экономика и бизнес

Нужен ли Казахстану акциз на все сахаросодержащие напитки

Акциз на все сахаросодержащие напитки, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:41 Фото: pexels
В апреле 2025 года в Мажилисе Парламента Республики Казахстан состоялось заседание рабочей группы по проекту нового Налогового кодекса, в рамках которого обсуждалось введение акциза на сахаросодержащие напитки.

Инициатива депутатов Асхата Аймагамбетова, Ирины Смирновой и их коллег рассмотрена Правительством — как важная мера не только фискального, но и общественного характера.

До настоящего времени дискуссия касалась в основном энергетических напитков, однако депутаты предложили расширить применение акциза на всю категорию сахаросодержащих безалкогольных напитков (ССБН). Такое решение логично, справедливо и продиктовано не только международной практикой, но и заботой о здоровье граждан Казахстана.

Прямая выгода: новые налоговые поступления

При текущем объеме рынка безалкогольных напитков в Казахстане — порядка 3,4 млрд литров в год — даже минимальный акциз в 10 тенге за литр может дать 34 млрд тенге в год в бюджет. Поэтапное повышение ставок (как предложено для энергетиков — 100–180 тг/л) способно дать до 250 млрд тенге поступлений в течение первых 3 лет. Поступления стабильны и прогнозируемы — акциз формирует постоянный доход, не зависящий от внешнеэкономической конъюнктуры.

Косвенная выгода: рост переработки и инвестиции в производство

Акциз стимулирует реинжиниринг рецептур и производств: компании переходят на менее налогооблагаемые продукты, адаптируются к спросу, инвестируют в инновации. К примеру, в Великобритании после введения налога на сладкие напитки 50% производителей уменьшили содержание сахара в продукции, тем самым сохранив конкурентоспособность. Это приводит к росту спроса на альтернативные ингредиенты, местное сырье и упаковку — что благоприятно для сельского хозяйства и смежных отраслей.

Повышение фискальной устойчивости

В Казахстане рассматривается повышение НДС до 16% — в этой ситуации акциз помогает сбалансировать налоговую нагрузку и распределить ее между категориями товаров, включая те, спрос на которые остается высоким даже при изменении цен. Стабильный акциз формирует базу для целевого финансирования госпрограмм, в том числе образования, инфраструктуры, логистики и пищевой промышленности. Повышение доходной части бюджета снижает зависимость от внешних заимствований и ресурсов, особенно в условиях нестабильности сырьевых рынков.

Равные условия для всех производителей

Обложение всех ССБН устраняет дискриминацию внутри отрасли: сейчас акцент сделан только на энергетики, хотя содержание сахара в других напитках не ниже. Единый подход создает прозрачные, честные и равные условия для всех участников рынка. Это повышает инвестиционную привлекательность отрасли, где ясно, как будут работать правила в средне- и долгосрочной перспективе.

Примеры стран, которые уже выигрывают от акциза:

  • Польша (2021): введен акциз на все сладкие напитки — за первый год бюджет получил свыше 800 млн евро;
  • Саудовская Аравия: акциз на газировки и энергетики дал рост доходов бюджета на 1,6 млрд долларов в течение двух лет;
  • Франция: после налоговой реформы 2018 года доходы от акциза на напитки используются на субсидии производителям натуральных продуктов.

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Айсулу Омарова
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