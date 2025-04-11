Газификация северных и восточных регионов стала темой переговоров РК с РФ

Состоялась рабочая встреча советника президента РК Магзума Мирзагалиева и министра энергетики Ерлана Аккенженова с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, сообщает Zakon.kz.

По данным Минэнерго РК, в ходе встречи были затронуты ключевые вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

"Обсуждение включало расширение транзитного потенциала казахстанских нефте- и газопроводов. Также рассматривались варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана с учетом экономической целесообразности и национальных приоритетов. В повестке были общие вопросы энергетического взаимодействия, включая координацию в рамках ОПЕК+, сотрудничество в сферах электроэнергетики, гидроэнергетики, ВИЭ, участие компаний в нефтегазовых проектах, а также возможности совместной работы в области мирного атома и финансово-банковского сектора", – говорится в сообщении.

На встрече также обсуждались национальные приоритеты РК по модернизации энергетической инфраструктуры, включая проекты строительства новых ТЭЦ. Затронуты ключевые факторы и вызовы их реализации, включая вопросы финансового обеспечения на приемлемых условиях. Стороны обменялись мнениями по технологическим решениям в угольной генерации.

"Мы провели предметный и конструктивный диалог с нашими российскими коллегами по широкому спектру вопросов энергетического сотрудничества. Для Казахстана безусловным приоритетом является обеспечение собственной энергетической безопасности, надежности поставок и реализация планов по модернизации отрасли. Все совместные проекты и инициативы мы рассматриваем через призму национальных интересов, исходя из экономической целесообразности и взаимной выгоды", – отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов по итогам встречи.

Стороны подчеркнули приверженность стратегическому партнерству и конструктивному взаимодействию. Участники договорились продолжить активный диалог по всем обсужденным вопросам, чтобы укрепить взаимовыгодное сотрудничество между РК и РФ.

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